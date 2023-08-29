Простий рецепт та пікантний смак: як приготувати оригінальний літній салат із смаженими баклажанами

Це неймовірно смачний салат, який точно здивує вас своїм цікавим смаком.

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Влітку, коли з'являються сезонні овочі, саме час із ним експериментувати та г7отувати щось смачненьке. Спробуйте цікавий салат із смажених баклажанів.

Пікантності їм додають свіжі помідори та цибуля. А заправити його можна як сметаною, або несолодким йогуртом, так і нежирним майонезом – вибір за вами.

Рецептом поділилася відома кулінарна блогерка, яка публікує рецепти смачних страв під ніком _tanyushina_. В коментарях додали, що до цього базового рецепту можна також додавати дроблені волоські горіхі та солодкий перець.

Салат зі смаженими баклажанами

Інгредієнти:

2 невеликі баклажани;

3-5 помідорів;

1 невелика цибулина;

пів пучка петрушки або кропу;

2 яйця;

сіль та перець;

сметана або майонез для заправки.

Баклажани наріжте півкружальцями, посоліть та залиште на 15 хвилин. Яйця збийте виделкою.

Баклажани відіжміть від соку, що виділився та промокніть паперовим рушником.

Потім перекладіть баклажани у яєчну суміш та добре перемішайте.

Викладіть баклажани на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії та смажте, помішуючи, поки вони не будуть готові.

Перекладіть баклажани в миску та дайте повністю охолонути.

Поки баклажани "відпочивають", наріжте півкільцями цибулю, помідори наріжте скибочками. Зелень наріжте.

Додайте цибулю та помідори із зеленню до баклажанів. Заправте сметаною, або майонезом, посоліть, якщо треба, поперчіть та подавайте до столу.

Якщо любите баклажани, спробуйте приготувати смачну заготовку на зиму із цим овочем.