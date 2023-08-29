Простой рецепт и пикантный вкус: как приготовить оригинальный летний салат с жареными баклажанами
Это невероятно вкусный салат, который точно удивит вас своим интересным вкусом.
Летом, когда появляются сезонные овощи, самое время с ними экспериментировать и готовить что-то вкусненькое. Попробуйте интересный салат из жареных баклажанов.
Пикантности им добавляют свежие помидоры и лук. А заправить его можно как сметаной или несладким йогуртом, так и нежирным майонезом — выбор за вами.
Рецептом поделилась известная кулинарная блогерша, которая публикует рецепты вкусных блюд под ником _tanyushina_. В комментариях добавили, что к этому базовому рецепту можно добавлять дробленые грецкие орехи и сладкий перец.
Салат с жареными баклажанами
Ингредиенты:
- 2 небольших баклажана;
- 3-5 помидоров;
- 1 небольшая луковица;
- пол пучка петрушки или укропа;
- 2 яйца;
- соль и перец;
- сметана или майонез для заправки.
Баклажаны нарежьте полукружьями, посолите и оставьте на 15 минут. Яйца взбейте вилкой.
Баклажаны отожмите от выделившегося сока и промокните бумажным полотенцем.
Затем переложите баклажаны в яичную смесь и хорошо перемешайте.
Выложите баклажаны на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и жарьте, помешивая, пока они не будут готовы.
Переложите баклажаны в миску и дайте полностью остыть.
Пока баклажаны "отдыхают", нарежьте полукольцами лук, помидоры нарежьте ломтиками. Зелень нарежьте.
Добавьте лук и помидоры с зеленью к баклажанам. Заправьте сметаной или майонезом, посолите, если надо, поперчите и подавайте к столу.
Если любите баклажаны, попробуйте приготовить вкусную заготовку на зиму с этим овощем.