Бісквіт "П'ятихвилинка": найпростіший рецепт пишного та смачного десерту

Торт "П'ятихвилинка", як випливає з назви, — це дуже швидкий у приготуванні десерт, дуже простий і просто приголомшливий на смак.

Якщо ви любите бісквіти й вам подобаються прості та швидкі рецепти з недорогих продуктів, то спробуйте приготувати цей ніжний бісквіт.

Він настільки простий у приготуванні, що з цим рецептом впораються навіть діти. Тож якщо хочете долучити їх до кулінарії, це ваш шанс. Рецептом бісквіта поділилися на сайті Misya.

Зазначені інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см.

Це базовий рецепт, який ви можете доповнити на власний смак: додати лимону цедру замість апельсинової, приправити тісто корицею або додати в тісто шоколадну стружку чи сухофрукти. Словом, це чудовий рецепт для кулінарів-початківців.

Усі інгредієнти змішуються протягом п'яти хвилин — звідси й назва. Але випічка займе ще пів години.

Бісквіт "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:

2 яйця;

200 г цукру;

60 мл соняшникової олії без запаху;

200 г борошна;

100 мл молока;

1 пакетик розпушувача;

1 дрібка солі;

терта цедра 1 апельсина;

1 чайна ложка ванільної есенції;

150 мл гарячої води;

цукрова пудра.

Змішайте всі інгредієнти (крім води) в мисці та перемішайте дерев'яною ложкою, не збиваючи. Наприкінці додайте гарячу воду й знову перемішайте.

Вилийте тісто у форму, застелену пергаментним папером, і випікайте в розігрітій духовці за температури 180 градусів.

Випікайте близько 30 хвилин, потім дістаньте з духовки й дайте охолонути, перш ніж виймати з форми.

Дайте повністю охолонути, потім посипте цукровою пудрою та подавайте до чаю.

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