Ситна та смачна страва на вечерю: рецепт шведського картопляного салату

Це популярний у північних країнах Європи салат, де в нього скрізь додають особливі інгредієнти.

Відтоді, як картопля стала важливою частиною раціону європейців, з нею готують салати, пироги та оладки. І ситні картопляні салати особливо полюбилися в Німеччині та Швеції.

Цей салат зазвичай готують із маринованими огірочками та сушеними помідорами, які доповнюють свіжими томатами. Словом це простий, але дуже смачний салат із пікантним смаком, який точно потрібно спробувати. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Шведський картопляний салат

Інгредієнти:

2 кг картоплі;

1 цибулина;

150 г сушених помідорів;

15 помідорів чері;

1 столова ложка гірчиці;

1 столова ложка майонезу;

2 столові ложки рослинної олії;

сіль, перець.

Відваріть картоплю в мундирі. Це займе близько 30 хвилин, головне, вибирайте такий сорт картоплі, який не розварюється.

Дайте картоплі охолонути, очистіть її та наріжте кубиками.

Цибулю, помідори чері та сушені помідори наріжте невеликими шматочками і покладіть у миску.

Додайте нарізану кубиками картоплю.

Усе добре перемішайте.

У мисці приготуйте соус із гірчиці, майонезу, олії, солі та перцю.

Добре перемішайте, додайте соус у картопляний салат і обережно перемішайте, щоб шматочки картоплі не розвалилися.

Перед подачею поставте картопляний салат у холодильник на 1 годину.

Якщо любите картопляні салати, то спробуйте приготувати старомодний салат із картоплею, який люблять готувати по всій Європі.