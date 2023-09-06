Королівський смак: торт "Тенеріна", який готували для королеви Чорногорії

Усього 45 хвилин (15 хвилин на підготовку і 30 хвилин на випікання) і у вас готовий справжній шоколадний шедевр за італійським рецептом, які вперше приготували в Чорногорії.

Торт "Тенеріна" — фірмова страва міста Феррара в Італії, яку, здається, було вперше приготовлено на початку двадцятого століття на честь королеви Чорногорії, стверджують кондитерські майстри сайту Cucchiaio. Це бездріжджовий десерт, рецепт якого для вас знайшов Фокус, готується всього з кількох інгредієнтів — темного шоколаду, вершкового масла, цукру, яєць і дуже невеликої кількості борошна — і має особливу консистенцію. Вийнятий з духовки, торт залишається плоским, з ароматною скоринкою зовні та вологою начинкою всередині, настільки, що тане в роті з кожним шматочком і заслуговує на феррарському діалекті на визначення "torta tacolenta", що в перекладі з італійської означає "липкий". Ми пропонуємо оригінальну версію, простий рецепт, який, як і інші шоколадні торти, можна подавати з цукровою пудрою або з кремом.

Торт "Тенерина"

Інгредієнти:

200 г темного шоколаду 65%;

100 г вершкового масла;

90 г цукрового піску;

60 г борошна;

4 яйця кімнатної температури;

1 щіпка солі.

Для приготування торта "Тенеріна" подрібніть шоколад і розтопіть його на водяній бані разом із вершковим маслом. Перекладіть усе у велику миску і дайте охолонути. Додавайте по одному жовтку, сіль і половину цукру. Працюйте з електричними вінчиками. Додайте просіяне борошно і перемішайте лопаткою. Збийте яєчні білки до блиску з цукром, що залишився (вони не мають бути надто твердими, але якраз), і вкрутіть їх у кілька етапів, рухами від низу до верху.

Вилийте отриману суміш у роз'ємну форму діаметром 22 см, змащену вершковим маслом і посипану борошном (або застеліть пергаментним папером). Розрівняйте і готуйте в розігрітій до 180° градусів духовці близько 15-18 хвилин. Ніжний пиріг має бути не пересмаженим усередині, а вологим. Дайте йому повністю охолонути, перш ніж виймати з форми. Перед подачею за бажанням посипте цукровою пудрою.

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