Смачна та легка страва: рецепт салату з куркою та овочами-гриль
Поки овочі на прилавках у достатку, варто цим користуватися.
Салат із куркою та овочами-гриль — одна з найпопулярніших страв минулого літа, і поки на прилавках повно смачних і недорогих овочів, треба цим користуватися.
Ви можете заздалегідь приготувати салат із курки з овочами-гриль і зберігати його в холодильнику доти, доки не прийде час подавати. Рецептом поділилися на сайті Misya.
Якщо ви шукали швидкий і легкий рецепт, то спробуйте приготувати цей салат. Це займе не більше ніж півгодини.
Салат із куркою та овочами-гриль
Інгредієнти:
- 400 г курячої грудки;
- 1 кабачок;
- 1 баклажан;
- 1 морква;
- 1 болгарський перець
- базилік, сіль, перець, оливкова олія.
Обріжте хвостики у кабачків і баклажанів, наріжте їх поздовжніми скибочками і обсмажте на грилі, або на сковороді з мінімальною кількістю олії.
Моркву почистіть, наріжте скибочками, перець почистіть і помийте та обсмажте на грилі, як і решту овочів.
Викладіть овочі в миску, заправте олією, сіллю та перцем і залиште приблизно на 30 хвилин.
Тим часом обсмажте курячу грудку на пательні або сковороді з антипригарним покриттям.
Дайте охолонути, посоліть і наріжте довгими смужками, або розберіть на волокна.
Додайте курку до овочів-гриль, усе перемішайте і поставте в холодильник щонайменше на півгодини.
Додайте трохи свіжого базиліку і подавайте салат із курки з овочами гриль.
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