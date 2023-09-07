Смачна та легка страва: рецепт салату з куркою та овочами-гриль

Поки овочі на прилавках у достатку, варто цим користуватися.

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Салат із куркою та овочами-гриль — одна з найпопулярніших страв минулого літа, і поки на прилавках повно смачних і недорогих овочів, треба цим користуватися.

Ви можете заздалегідь приготувати салат із курки з овочами-гриль і зберігати його в холодильнику доти, доки не прийде час подавати. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Якщо ви шукали швидкий і легкий рецепт, то спробуйте приготувати цей салат. Це займе не більше ніж півгодини.

Салат із куркою та овочами-гриль

Інгредієнти:

400 г курячої грудки;

1 кабачок;

1 баклажан;

1 морква;

1 болгарський перець

базилік, сіль, перець, оливкова олія.

Обріжте хвостики у кабачків і баклажанів, наріжте їх поздовжніми скибочками і обсмажте на грилі, або на сковороді з мінімальною кількістю олії.

Моркву почистіть, наріжте скибочками, перець почистіть і помийте та обсмажте на грилі, як і решту овочів.

Викладіть овочі в миску, заправте олією, сіллю та перцем і залиште приблизно на 30 хвилин.

Тим часом обсмажте курячу грудку на пательні або сковороді з антипригарним покриттям.

Дайте охолонути, посоліть і наріжте довгими смужками, або розберіть на волокна.

Додайте курку до овочів-гриль, усе перемішайте і поставте в холодильник щонайменше на півгодини.

Додайте трохи свіжого базиліку і подавайте салат із курки з овочами гриль.

Також ви можете приготувати смачний картопляний салат із помідорами. Цю страву люблять готувати у Швеції.