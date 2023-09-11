Гострі та пікантні: рецепт смачних курячих крилець
Курячі крильця запікаються в духовці. І точно сподобаються тим, хто любить гострі закуски.
Гострі курячі крильця — альтернатива смаженим (хоча насправді цей гострий соус можна використовувати навіть зі смаженими курячими крильцями).
Для тих, хто полюбляє гострі та пікантні смаки — це справжня знахідка. Особливої пікантності цим крильцям надає коріандр і кмин. Рецепт опублікували на кулінарному сайті Misya.
Гострі крильця
Інгредієнти:
- 12 курячих крилець;
- сік двох лимонів;
- 1 чайна ложка насіння коріандру;
- 1 чайна ложка насіння кмину;
- 2 зубчики часнику;
- 2 чайні ложки меленого перцю чилі;
- 1 столова ложка гострої паприки;
- соус Табаско;
- сіль, перець;
- оливкова олія.
Приготуйте соус: розчавіть у ступці часник, перець чилі, сіль, перець, коріандр, кмин і паприку, потім додайте олію, Табаско і лимонний сік, добре перемішайте. Якщо хочете приготувати гострі крильця, але не надто переборщити — пробуйте. Табаско можна і виключити, якщо вийде занадто гостро.
Заправте курячі крильця соусом, добре змастіть з усіх боків і залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на півгодини. Але що довше вони стоятимуть — то потім буде смачніше.
Потім перекладіть крильця з усім маринадом у форму для запікання і готуйте приблизно 25 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів. Крильця готові — подавайте їх до столу.
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