Випічка, популярна в усьому світі: рецепт бісквіта на гарячому молоці

У всьому світі він відомий як бісквіт на гарячому молоці, і він вирізняється винятковою пишністю та м'якістю.

Бісквіт на гарячому молоці — саме та випічка, від якої неможливо відірватися. Він м'який, дуже смачний і його можна використовувати, як основу для тортів із кремом, або ж можна урізноманітнити основний рецепт, додавши порошок какао, чи корицю для аромату. Рецептом поділилися на кулінарному сайті GialloZafferano.

Усі інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см.

Бісквіт на гарячому молоці

Інгредієнти:

молоко 200 г;

яйця (близько 4 середніх кімнатної температури) 210 г;

борошно 200 г;

цукор 180 г;

вершкове масло 60 г;

розпушувач 6 г;

цедра одного лимона;

сіль 1 щіпка.

Для приготування молочного бісквіта розбийте яйця в миску, додайте дрібку солі та збийте суміш міксером, поки він працює, поступово додавайте цукор.

Коли приблизно через 10 хвилин суміш стане легкою і повітряною, вимкніть міксер.

Помістіть сито над мискою і просійте всі сухі інгредієнти в миску, додаючи їх поступово, перемішуючи лопаткою знизу вгору.

На цьому етапі візьміть кілька ложок тіста і відкладіть їх в іншу ємність.

Нагрійте молоко в каструлі на середньому вогні, потім додайте вершкове масло. Дайте йому повністю розчинитися і доведіть суміш до кипіння. Щойно це станеться, вимкніть вогонь і перелийте суміш у ємність із заздалегідь узятими ложками тіста. Добре перемішайте все вінчиком, щоб вийшло щось на зразок рідкого тіста.

Тепер перелийте рідке тісто у велику ємність разом із рештою тіста. Акуратно перемішайте все лопаткою і, нарешті, натріть цедру лимона. Змастіть маслом і посипте борошном форму для торта діаметром 20 см і заповніть її отриманою сумішшю.

Готуйте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів приблизно 35 хвилин на найнижчій полиці. Після закінчення перших 25 хвилин переставте каструлю на центральну полицю і продовжуйте готувати решту 10 хвилин. Щойно бісквіт буде готовий (перевірте зубочисткою, щоб він теж приготувався всередині, інакше продовжуйте готувати), дістаньте його з духовки і дайте охолонути.

Потім вийміть його з форми для торта і помістіть на решітку, щоб він повністю охолов. Ваш бісквіт готовий.

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