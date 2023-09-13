Пиріжки з фаршем на кефірі: покроковий рецепт чудового перекусу (відео)

Для начинки можна брати будь-який фарш: від курячого до свинячого.

Теплі та м'які пиріжки з ситною начинкою ніколи довго не залежаться на столі. Якщо у вас немає часу довго морочитися з дріжджовим тістом, пропонуємо вам скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і приготувати пиріжки на кефірі з начинкою з м'ясного фаршу. Часу це займе небагато, а результат перевершить усі очікування. Такі пиріжки можна брати в школу і на роботу, а також вгамувати голод між прийомами їжі

Пиріжки з фаршем

Інгредієнти:

кефір (теплий) — 300 мл;

яйце — 1 шт;

борошно — 500-550 г;

розпушувач — 10 г;

масло (розтоплене) — 50 г

цукор — 1 ч. л;

фарш будь-який — 400 г;

цибуля — 1 шт;

спеції, зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно підготувати начинку. Для цього до фаршу додати терту цибулю, сіль, перець, спеції. Вимішати все до однорідності.

Далі черга тіста. У глибоку миску покласти яйце, сіль, цукор, теплий кефір, розтоплене масло. Перемішати вінчиком до однорідності. Просіяти борошно, додати розпушувач і замісити тісто. Розділити його на 10 частин. Кожну з них скачати в кульку, потім розкачати качалкою як показано у відео, викласти начинку, защипнути і ще зверху злегка пройтися качалкою.

Смажити пиріжки необхідно на середньому вогні в достатній кількості рослинної олії (не мало) з обох боків до готовності по 2-3 хвилини. Готові пиріжки спочатку викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне заварне тісто для пиріжків.