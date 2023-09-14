Усього 3 інгредієнти: рецепт паляниці без замісу тіста (відео)

Паляниця виходить м'яка, смачна і з хрусткою скоринкою.

Домашній хліб — це непередаваний аромат і відчуття затишку в домі, де пахне випічкою. Однак далеко не всі господині беруться за нього, оскільки приготування хліба потребує часу та гарного вимішування тіста. Кулінарна блогерка Анна поділилася рецептом паляниці, яка вийде у всіх і не потребує вимішування тіста.

Паляниця без замісу тіста

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

вода кімнатної температури — 340 мл;

сухі дріжджі — 1/4 ч. л;

сіль — 8 г.

Спосіб приготування:

У воді розмішати дріжджі та сіль, додати борошно, накрити плівкою і залишити при кімнатній температурі на 12 годин.

Після закінчення цього часу робочу поверхню столу присипати борошном, викласти тісто, скрутити його в рулет і защипнути краї. Так повторити кілька разів, защипуючи краї. Тісто перевернути. Перекласти його в миску, застелену рушником і присипану борошном. Залишити на одну-дві години.

Духовку разом із деко розігріти до 230-250 градусів протягом 30 хв. Деко має бути розпеченим. На дно духовки поставити форму, наливши туди кухоль окропу. Це необхідно, щоб на паляниці утворилася хрустка скоринка.

Тісто покласти на пергамент, зробити на тісті надрізи і перекласти його разом із пергаментом на розпечене деко. Випікати на рівні нижче середнього, але не на найнижчому — 30 хвилин із водою, потім воду прибрати і випікати ще п'ять-сім хвилин.

Перед вживанням дати паляниці повністю охолонути.

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