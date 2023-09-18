Найпишніші млинці до сніданку: простий рецепт смачних ласощів

Такі млинці готують у Японії і цей рецепт став популярним у всьому світі.

Головні герої американського сніданку, млинці, тепер підкорили і сім'ї по всьому світу. Якщо ви любите оладки і панкейки, то рекомендуємо вам спробувати чарівний варіант з Країни висхідного сонця — пишні млинці! Японські млинці вищі за своїх зарубіжних побратимів і вирізняються особливо м'якою і повітряною текстурою, що нагадує знаменитий бавовняний чизкейк.

Вам доведеться приділити пильну увагу рецептурі, щоб отримати ідеальний результат, але, дотримуючись правил, ви побачите, що це буде простіше, ніж очікувалося. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Особливо гарні ці пишні млинці з фруктами, збитими вершками, джемом, кленовим сиропом або медом.

Пишні млинці по-японськи

Інгредієнти:

яєчні білки (близько 2) 84 г;

яєчні жовтки (близько 2) 34 г;

борошно 35 г;

розпушувач для тортів 2 г;

молоко 25 г;

цукор 25 г;

екстракт ванілі 1 ч. л.

Щоб приготувати пишні млинці, спочатку вилийте яєчні білки в миску і помістіть їх у морозильну камеру до утворення плівки льоду, що займе близько 10 хвилин. В іншу миску вилийте яєчні жовтки та додайте молоко. Усе перемішайте вінчиком. Додайте екстракт ванілі та просійте борошно.

Знову перемішайте вінчиком і просійте розпушувач. Дістаньте остиглі яєчні білки з морозилки і збийте на низькій швидкості, поступово додаючи цукор. Ви маєте отримати пружне тісто.

Додайте яєчні білки до жовткової суміші: спочатку додайте невелику частину й енергійно перемішайте, потім додайте яєчні білки, що залишилися, акуратно перемішуючи від низу до верху.

Щойно ви додали всі яєчні білки й отримали добре збиту масу, нагрійте сковороду на слабкому вогні.

Змастіть її невеликою кількістю вершкового масла, використовуючи аркуш всмоктувального паперу, щоб видалити надлишки. Готуйте по 2 млинці за раз. Викладайте тісто ложкою і додавайте на дно кілька крапель води, намагаючись, щоб вони не торкалися тіста.

Одразу накрийте кришкою. Готуйте на дуже слабкому вогні 2 хвилини, потім зніміть кришку і додайте ще ложку тіста поверх кожного млинця. Якщо води більше немає, додайте ще кілька крапель, як робили раніше, і знову накрийте кришкою. Готуйте ще 4 хвилини.

Після закінчення цього часу акуратно переверніть млинці. Додайте в каструлю ще кілька крапель води, як це було зроблено раніше.

Знову накрийте кришкою і готуйте ще 3-4 хвилини. Перекладіть млинці на тарілку і повторіть, поки тісто не скінчиться.

Рекомендуємо приготувати пишні млинці й одразу ж їх з'їсти. Зберігати їх не можна, бо вони опадуть і вже не будуть такими смачними. Замість екстракту ванілі можна використовувати терту цедру лимона чи апельсина.

Також ви можете приготувати дуже смачний млинцевий торт із вершковим кремом.