Намазка з кабачків із хрусткими брускеттами: рецепт страви для чудового сніданку (відео)

Найкраще така намазка смакує з підсмаженими тостами або брускетами.

Кабачки — це, мабуть, найуніверсальніші овочі, які з однаковим успіхом використовуються для приготування рагу, ікри, в якості заготовок на зиму, для варення тощо. Зараз же ми хочемо поділитися з вами рецептом намазки з кабачків, яка зробить будь-який тост неймовірно смачним і, напевно, приживеться в списку улюблених страв. Як її легко та без зайвого клопоту приготувати, розповіла кулінарна блогерка Анна.

Для того щоб намазка була смачнішою, краще брати для неї молоді кабачки з тонкою шкіркою.

Кабачкова намазка з хрусткими брускеттами

Інгредієнти:

кабачки — 500 г (2 невеликих);

цибуля — 1,5 головки;

морква — 1-2 шт;

плавлений сирок — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

свіжий подрібнений кріп — 1 ст. л;

сіль, олія, перець, сухий часник — за смаком

Спосіб приготування:

Овочі помити, почистити. Цибулю, часник і кабачок порізати дрібними кубиками, моркву натерти на крупній тертці.

У каструлі з товстим дном обсмажити до прозорості на олії цибулю, додати моркву, протушкувати п'ять хвилин, після чого додати кабачок і часник. Тушкувати під кришкою ще 15 хвилин. Потім додати сіль, перець, сухий часник, зняти з вогню, дати охолонути.

Нарізаний кріп з'єднати в чаші блендера з рагу, плавленим сирком і збити до однорідності.

На сковороді з невеликою кількістю олії (олії або вершкового масла, за бажанням) обсмажити до золотистості брускети з двох боків і подавати з намазкою.

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