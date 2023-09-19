Смачно до чаю: рецепт булочок із шоколадом
Ці неймовірно смачні булочки точно вам сподобаються.
Якщо ви любите здобні булочки і любите шоколад, то саме час приготувати смачні булочки-бріош від шеф-кондитера Стефано Ферраро.
Хоч це і рецепт і від шеф-кухаря, але готувати булочки дуже просто. Тільки головне обирати якісні продукти: хороше цільнозернове борошно, смачне вершкове масло і гіркий темний шоколад. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Булочки з шоколадом
Інгредієнти:
- борошно 400 г;
- цукор 40 г;
- молоко 55 г;
- вода 45 г;
- свіжі пивні дріжджі 14 г;
- яйця (2 середніх) 110 г;
- сіль до 5 г;
- вершкове масло (кімнатної температури) 115 г;
- шоколад темний (72% великими краплями) 50 г.
Щоб приготувати шоколадні булочки, спочатку дістаньте масло з холодильника приблизно на десять хвилин. У чашу планетарного міксера насипте заздалегідь просіяне борошно, цукор і влийте молоко в центр, додайте воду та розкришені пивні дріжджі.
Збийте 2 яйця і влийте їх у міксер. І перемішуйте тісто близько п'яти хвилин. Після додайте сіль і знову перемішайте всі інгредієнти.
Додавайте вершкове масло в три заходи, щоразу ретельно перемішуючи. Коли масло добре вбереться, додайте шоколад
Після перекладіть тісто на стіл, скачайте його в кулю, покладіть у миску, змащену вершковим маслом, і поставте його в холодильник на ніч або на 10-12 годин. Коли тісто добре підніметься, перенесіть його на кондитерську дошку.
Сформуйте невеликі шматочки тіста вагою по 50-60 г кожен. Округлите кожен шматочок долонею, щоб сформувати правильні кульки.
Перекладіть кульки на деко, застелене папером для випічки, на відстані не менше 4-5 см одна від одної. Накрийте кульки заздалегідь змащеною харчовою плівкою, щоб вона не прилипала до тіста. Дайте булочкам піднятися (це займе 45-60 хвилин за кімнатної температури).
Коли булочки добре піднімуться, збийте в невеликій мисці яєчний жовток із молоком. Використовуйте його, щоб змастити поверхню бріошів.
Готуйте в розігрітій духовці за температури 200° протягом 10-15 хвилин на середньо-низькому рівні. Коли вони стануть золотистими, дістаньте бріоші з духовки і дайте їм охолонути перед подачею.
Шоколадні бріоші можна зберігати кілька днів у щільно закритому харчовому пакеті. В іншому разі ви можете заморозити їх після приготування.
Якщо ви поспішаєте, то можете дати тісту піднятися за кімнатної температури 1-1,5 години, проте врахуйте, що якщо не зберігати його в холодильнику, готовий виріб може виявитися менш смачним.
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