Смачно до чаю: рецепт булочок із шоколадом

Ці неймовірно смачні булочки точно вам сподобаються.

Якщо ви любите здобні булочки і любите шоколад, то саме час приготувати смачні булочки-бріош від шеф-кондитера Стефано Ферраро.

Хоч це і рецепт і від шеф-кухаря, але готувати булочки дуже просто. Тільки головне обирати якісні продукти: хороше цільнозернове борошно, смачне вершкове масло і гіркий темний шоколад. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Булочки з шоколадом

Інгредієнти:

борошно 400 г;

цукор 40 г;

молоко 55 г;

вода 45 г;

свіжі пивні дріжджі 14 г;

яйця (2 середніх) 110 г;

сіль до 5 г;

вершкове масло (кімнатної температури) 115 г;

шоколад темний (72% великими краплями) 50 г.

Щоб приготувати шоколадні булочки, спочатку дістаньте масло з холодильника приблизно на десять хвилин. У чашу планетарного міксера насипте заздалегідь просіяне борошно, цукор і влийте молоко в центр, додайте воду та розкришені пивні дріжджі.

Збийте 2 яйця і влийте їх у міксер. І перемішуйте тісто близько п'яти хвилин. Після додайте сіль і знову перемішайте всі інгредієнти.

Додавайте вершкове масло в три заходи, щоразу ретельно перемішуючи. Коли масло добре вбереться, додайте шоколад

Після перекладіть тісто на стіл, скачайте його в кулю, покладіть у миску, змащену вершковим маслом, і поставте його в холодильник на ніч або на 10-12 годин. Коли тісто добре підніметься, перенесіть його на кондитерську дошку.

Сформуйте невеликі шматочки тіста вагою по 50-60 г кожен. Округлите кожен шматочок долонею, щоб сформувати правильні кульки.

Перекладіть кульки на деко, застелене папером для випічки, на відстані не менше 4-5 см одна від одної. Накрийте кульки заздалегідь змащеною харчовою плівкою, щоб вона не прилипала до тіста. Дайте булочкам піднятися (це займе 45-60 хвилин за кімнатної температури).

Коли булочки добре піднімуться, збийте в невеликій мисці яєчний жовток із молоком. Використовуйте його, щоб змастити поверхню бріошів.

Готуйте в розігрітій духовці за температури 200° протягом 10-15 хвилин на середньо-низькому рівні. Коли вони стануть золотистими, дістаньте бріоші з духовки і дайте їм охолонути перед подачею.

Шоколадні бріоші можна зберігати кілька днів у щільно закритому харчовому пакеті. В іншому разі ви можете заморозити їх після приготування.

Якщо ви поспішаєте, то можете дати тісту піднятися за кімнатної температури 1-1,5 години, проте врахуйте, що якщо не зберігати його в холодильнику, готовий виріб може виявитися менш смачним.

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