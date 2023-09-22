Париж-Брест: як приготувати оригінальний торт, названий на честь велоперегонів

Торт "Париж-Брест" придумали 132 роки тому, і він популярний досі.

"Париж-Брест" — десерт із заварного тіста, який приготували 1891 року для велоперегонів Париж-Брест-Париж, що стали тепер аматорськими перегонами. Форма самого десерту нагадує велосипедне колесо: це великий пончик, прикрашений мигдальними пелюстками і наповнений чудовим шоколадним кремом джандуя.

"Париж-Брест" допускає різні варіації, як за формою, так і за наповненням: він також чудовий, наприклад, зі збитими вершками і полуницею або з начинкою з мусового крему, шантильї або заварного крему. Рецептом поділилися Giallo Zafferano.

Торт "Париж-Брест"

Інгредієнти:

Для тіста:

вода 200 мл;

борошно 125 г;

вершкове масло 80 г;

три яйця;

цукор 1 ч. л.;

сіль.

Для крему:

темний шоколад 800 г;

свіжі рідкі вершки 600 мл;

Для прикраси:

одне яйце;

мигдальні пластівці.

Приготування торта "Париж-Брест" почнемо з тіста: у сотейник наливаємо воду, додаємо вершкове масло, цукор і дрібку солі. Увімкніть слабкий вогонь і перемішайте дерев'яною ложкою, щоб масло розтопилося. Доведіть суміш до кипіння, а потім додайте борошно, просіявши його до інших інгредієнтів.

Перемішайте, щоб уникнути утворення грудочок. Коли суміш загусне, продовжуйте готувати тісто на дуже слабкому вогні, доки воно не стане легко відділятися від стінок. У цей момент вимикайте вогонь. Перекладіть тісто в чашу планетарного міксера, або перемішуйте звичайним міксером у мисці.

Додавайте по одному яйцю за раз, чекаючи поки втрутиться попереднє. І продовжуйте збивати.

У вас має вийти густе, гладке й однорідне тісто. Вилийте суміш у кондитерський мішок без насадки і відріжте кінчик, щоб отримати діаметр приблизно 2 см. Застеліть деко папером для випікання й олівцем намалюйте коло діаметром приблизно 20-22 см. За допомогою кондитерського мішка зробіть 3 кола: два концентричних — одне всередині іншого, а третє коло поверх цих двох.

Змастіть поверхню збитим яйцем і посипте нарізаним мигдалем. Готуйте "Париж-Брест" у розігрітій духовці за температури 140-150 градусів приблизно 1 годину.

Поки основа в духовці, займіться начинкою: крупно наріжте шоколад, нагрійте рідкі вершки в каструлі і, коли вони закиплять, додайте шоколад.

Перемішати вінчиком, щоб він розчинився повністю. Дайте вершкам загуснути на слабкому вогні, потім перекладіть їх у миску, яку ви поставили в іншу миску більшого розміру, наповнену льодом, щоб швидко охолодити їх, не втрачаючи консистенції. Щоб додати до крему більше повітря і зробити його м'якшим, можна збити його електричним вінчиком.

Коли крем буде готовий, якщо ви не використовуєте його одразу, ви можете зберігати крем у мисці з харчовою плівкою і ще раз збити його перед використанням. Коли "Париж-Брест" буде готовий, вимкніть духовку, і дайте основі охолонути у вимкненій і прочиненій духовці до повного охолодження. Коли пиріг повністю охолоне зверху і знизу, перекладіть його на обробну дошку і розріжте уздовж, щоб у вас вийшло два бублики.

Наповніть "Париж-Брест" кремом за допомогою кондитерського мішка з насадкою-зірочкою. Накрийте зверху і вам торт готовий.

Якщо ви не любите мигдаль, навіть трохи цукрової пудри прикрасить ваш Париж-Брест.

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