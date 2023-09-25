Пікантна страва за простим рецептом: як приготувати кисло-солодкий салат із куркою та перцем

Кисло-солодкий салат із куркою та перцем — це швидкий і простий рецепт барвистого та смачного літнього салату.

Кисло-солодкий салат із куркою та перцем — це універсальна страва, яка підійде як для обіду, так і для вечері в компанії друзів. Особливої нотки надає по-справжньому смачна приправа: смачний соус із гірчицею, олією та каперсами. Та цю заправку можна використовувати і для інших салатів, або просто для запеченої птиці чи риби. Смачним рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Кисло-солодкий салат із куркою та перцем

Інгредієнти:

1 ціла куряча грудка;

300 г кисло-солодкого цвітного перцю;

1/2 склянки білого сухого вина;

Для соусу:

4 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки солодкої гірчиці;

2 столові ложки каперсів;

білий оцет;

сіль.

Приготувати цей кисло-солодкий салат із куркою та перцем дуже просто. У каструлі нагрійте півлітра підсоленої води з вином, доведіть до кипіння розділену надвоє курячу грудку та варіть 15 хвилин. А поки займіться кисло-солодким перцем.

Ретельно вимийте та обсушіть перець. Наріжте довгими скибочками й обсмажте на сковороді з олією та сіллю. Коли перець буде майже готовий, додайте цукор і почекайте, поки перець карамелізується, а потім додайте оцет. Дати йому випаруватися і додайте нарізану свіжу петрушку.

Приготуйте соус: у мисці емульгуйте олію з гірчицею, добре осушеними каперсами, дрібкою солі та невеликою кількістю білого оцту.

Злийте воду з курячої грудки, розріжте її на скибочки та викладіть у салатник або сервірувальне блюдо. Заправте половиною приготованого соусу.

Додайте нарізаний перець, перемішайте і приправте, повільно вливаючи соус, що залишився. Кисло-солодкий салат із куркою та перцем готовий.

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