Смачно, як у бабусі: рецепт здобного печива

Здобне печиво — це м'яке, дуже маслянисте печиво зі смаком ванілі.

Для любителів печива, в якому вершкове масло відіграє основну роль, це печиво буде справжньою знахідкою. У ньому мінімум інгредієнтів і випічка виходить дуже смачною та розсипчастою.

А рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть кондитер-початківець, пишуть на сайті Giallo Zafferano.

Здобне печиво з ваніллю

Інгредієнти:

борошно 300 г;

один жовток;

вершкове масло (холодне з холодильника) 200 г;

цукор 150 г;

сіль 1 щіпка;

стручок ванілі.

Щоб приготувати масляне печиво, покладіть холодне масло в чашу міксера, додайте насіння стручка ванілі, цукор і сіль.

Перемішуйте кілька хвилин, потім додайте жовток і перемішуйте ще хвилину, потім додайте борошно.

Перемішуйте доти, доки не отримаєте однорідну та щільну суміш. Перекладіть тісто на злегка посипану борошном робочу поверхню і сформуйте руками кулю з тіста.

Оберніть його харчовою плівкою і помістіть у холодильник. Дайте постояти мінімум 30 хвилин. Після закінчення цього часу, розкачайте тісто на кондитерській дошці качалкою до товщини приблизно 0,8 см. Виріжте круглі печива діаметром приблизно 4 см.

З цих інгредієнтів у вас вийде приблизно 40 печенюшок.

Перекладаємо печиво на деко, застелене папером для випічки, і випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці близько 15 хвилин. Дістаньте печиво з духовки і дайте йому охолонути перед подачею на стіл.

Зберігайте здобне печиво в жерстяній коробці протягом 1 тижня. Ви можете заморозити сире тісто приблизно на 1 місяць.

Для ароматизації печива можна використовувати цедру цитрусових або мелену корицю.

Також ви можете приготувати смачне яблучне печиво.