Салат із хрусткими баклажанами: рецепт яскравої та смачної страви

Щоб салат мав яскравіший вигляд, можна взяти різнокольорові помідори: червоні, жовті, рожеві.

Рецептів приготування баклажанів існує величезна кількість, і навіть ті, хто скептично ставиться до цього овоча, може знайти свій спосіб їх приготування, який назавжди змінить ставлення до них. Сьогодні ми пропонуємо приготувати салат із хрусткими баклажанами з блогу "Смачні рецепти на кожен день". Він прикрасить будь-який святковий стіл і полюбиться всім з першого шматочка.

Салат із хрусткими баклажанами

Інгредієнти на дві порції:

баклажани — 1 шт (невеликий);

кукурудзяний крохмаль;

помідори — 3-4 шт;

вершковий сир — 1/3 пачки;

петрушка, кінза — 0,5 пучка;

олія для смаження;

бальзамік — за смаком;

сіль, перець і спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, почистити від шкірки (за бажанням) і порізати великими і грубими шматочками. Посолити, перемішати і відставити на 20 хвилин, щоб пішла гіркота.

Помідори помити і порізати на великі шматочки, петрушку дрібно порубати.

З баклажанів прибрати зайву вологу паперовими рушниками. Розігріти рослинну олію. Щоб досягти ефекту хрусткості, олії має бути багато. Поки гріється олія на сковороді, до підсушених баклажанів додати крохмаль, вимішати. Крохмалю теж має бути більш ніж достатньо, щоб кожен шматочок був добре ним покритий. Перед смаженням кожен шматочок баклажана злегка струсити, щоб обсипався зайвий крохмаль, смажити з двох боків на максимальному вогні до золотистої скоринки. Після смаження баклажани викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

На тарілку викласти помідори, баклажани, посолити і поперчити за смаком, маленькою ложечкою викласти шматочки вершкового сиру, посипати дрібно посіченою петрушкою, скропити бальзаміком.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму баклажани в томаті.