Запечена капуста в сухарях: найпростіша і найсмачніша страва на вечерю

Якщо любите капусту — ця страва вам точно сподобається.

Запечена савойська капуста в запіканці з пармезаном і панірувальними сухарями — це сезонний гарнір за простим рецептом, що ідеально підходить для вечері.

В ідеалі краще використовувати саме савойську капусту — у неї м'якше листя і ніжний горіховий присмак. Але звичайна теж підійде. Просто час приготування доведеться збільшити. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Запечена капуста

Інгредієнти:

600 г савойської капусти;

120 г тертого пармезану;

50 г панірувальних сухарів;

1 зубчик часнику;

оливкова олія, сіль.

Щоб приготувати запечену савойську капусту, почніть з того, що зріжте жорсткі волокна з листя, якщо воно занадто велике та жорстке. Наріжте листя невеликими шматочками або смужками і промийте їх під проточною водою. Нагрійте пательню з антипригарним покриттям, збризніть її оливковою олією та обсмажте зубчик часнику, потім готуйте капусту близько 15 хвилин на середньому або сильному вогні, помішуючи її на пательні, щоб вона не пригоріла. У підсумку капуста має приготуватися, але не розвалитися. Додайте сіль, перемішайте і вимкніть вогонь.

Перекладіть овочі в миску, додайте половину дози тертого пармезану, перемішайте і заправте ложкою оливкової олії. Викладіть капусту в добре змащену олією форму для запікання.

Посипте поверхню тертим пармезаном, що залишився, і панірувальними сухарями та додайте щедру порцію оливкової олії. Готуйте капусту в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 25 хвилин до утворення золотистої скоринки на поверхні.

Дістаньте капустяну запіканку та подавайте гарячою. До такої страви добре підійде страва з м'яса, або птиці. Спробуйте приготувати курку з помідорами.