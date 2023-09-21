Чудова страва на вечерю: як приготувати куряче рагу з помідорами

Це куряче рагу, приготоване з різнокольоровими помідорами, тішить не тільки смаком — воно ще й має неймовірно ошатний вигляд.

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Помідори та курка — це ідеальне поєднання. До того ж ця страва ще й виходить дуже смачною та дієтичною. Спробуйте приготувати курячу грудку з помідорами, адже ця страва майже не вимагає зусиль і з нею впорається навіть кулінар-початківець. Рецептом поділилися на сайті Migusto.

Куряче рагу з помідорами

Інгредієнти:

1 кг помідорів різного кольору;

одна червона цибулина;

4 столові ложки рослинної олії;

1 чайна ложка солі;

4 столові ложки білого сухого вина;

2 столові ложки меду;

4 курячі грудки;

часник.

Нагрійте духовку до 200 градусів. Помідори нарізаємо часточками, як і цибулю. Часник дрібно наріжте. Розподіліть овочі по деку. Змішайте половину олії з сіллю, невеликою кількістю перцю, вином і медом і залийте всі помідори. Додайте часник. Запікайте в духовці близько 30 хвилин.

Курячу грудку нарізаємо кубиками. Нагрійте олію, що залишилася, у сковороді з антипригарним покриттям. Потроху обсмажуйте курку протягом трьох хвилин, поки вони не зарум'яняться. Приправте курку сіллю, що залишилася, і невеликою кількістю перцю. Дістаньте форму для запікання з овочами з духовки. Підніміть температуру духовки до 220 градусів.

Розподіліть шматочки курки поверх помідорів і запікайте ще близько десяти хвилин. Дістаньте деко з духовки: куряче рагу з помідорами готове. Його можна подавати зі свіжим хлібом, або з простим білими рисом.

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