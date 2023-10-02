Смачна заготівля на зиму: рецепт салату з помідорів

Салат із помідорів у банці — ідеальний варіант смачного доповнення до вечері в зимову пору.

Якщо ви любите мариновані помідори, спробуйте приготувати їх за цим рецептом. Особливість цієї заготовки в тому, що помідори маринуються не цілими, а порізані на "шайби". І вже в банку додається рослинна олія. Словом, це цікавий спосіб заготовити про запас улюблені овочі.

Як приготувати салат із помідорів на зиму, розповіли на сайті Fajne Gotowanie.

Салат із помідорів

Інгредієнти:

помідор 2 кг;

цибуля 250 г;

рослинна олія — 100 мл;

оцет — 100 мл;

сіль 15 г;

цукор 40 г.

духмяний перець, лавровий лист, перець горошком

Цибулю очистіть і наріжте скибочками. Помідори ретельно вимийте і наріжте кругляшами, вирізавши хвостики.

Приготуйте розсіл у каструлі: налийте літр води, додайте оцет, сіль, цукор, п'ять лаврових листків, дев'ять зерен запашного перцю і 18 зерен чорного перцю. Ретельно перемішайте інгредієнти і доведіть маринад до кипіння.

Розкладіть помідори кількома шарами по стерилізованих банках і додайте цибулю.

У кожну банку дістаньте з розсолу і покладіть лавровий лист, зернятко запашного перцю і по два зернятка чорного перцю.

Потім розлийте маринад по банках і зверху налийте столову ложку олії. В оригінальному рецепті рекомендують використовувати ріпакову олію.

Закрийте банки і стерилізуйте їх у киплячій воді близько 5 хвилин, поклавши на дно рушник. Після дайте банкам охолонути. Остиглі банки з томатним салатом зберігайте в прохолодному і темному місці.

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