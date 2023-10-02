Смачна заготівля на зиму: рецепт салату з помідорів
Салат із помідорів у банці — ідеальний варіант смачного доповнення до вечері в зимову пору.
Якщо ви любите мариновані помідори, спробуйте приготувати їх за цим рецептом. Особливість цієї заготовки в тому, що помідори маринуються не цілими, а порізані на "шайби". І вже в банку додається рослинна олія. Словом, це цікавий спосіб заготовити про запас улюблені овочі.
Як приготувати салат із помідорів на зиму, розповіли на сайті Fajne Gotowanie.
Салат із помідорів
Інгредієнти:
- помідор 2 кг;
- цибуля 250 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- оцет — 100 мл;
- сіль 15 г;
- цукор 40 г.
- духмяний перець, лавровий лист, перець горошком
Цибулю очистіть і наріжте скибочками. Помідори ретельно вимийте і наріжте кругляшами, вирізавши хвостики.
Приготуйте розсіл у каструлі: налийте літр води, додайте оцет, сіль, цукор, п'ять лаврових листків, дев'ять зерен запашного перцю і 18 зерен чорного перцю. Ретельно перемішайте інгредієнти і доведіть маринад до кипіння.
Розкладіть помідори кількома шарами по стерилізованих банках і додайте цибулю.
У кожну банку дістаньте з розсолу і покладіть лавровий лист, зернятко запашного перцю і по два зернятка чорного перцю.
Потім розлийте маринад по банках і зверху налийте столову ложку олії. В оригінальному рецепті рекомендують використовувати ріпакову олію.
Закрийте банки і стерилізуйте їх у киплячій воді близько 5 хвилин, поклавши на дно рушник. Після дайте банкам охолонути. Остиглі банки з томатним салатом зберігайте в прохолодному і темному місці.
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