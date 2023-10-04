Швидке шоколадне печиво без яєць: як приготувати смачні ласощі

Це неймовірно простий рецепт, з яким впорається навіть дитина.

Печиво без яєць — це смачні та легкі ласощі, які можуть місяць зберігатися в банці, або жерстяній коробці.

Печиво виходить неймовірно смачним, воно буквально тане в роті. Ідеально підходить для тих, хто страждає на непереносимість яєць і лактози, а також для тих, хто хоче насолоджуватися шоколадним печивом без докорів сумління. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

З цієї базової версії ви можете створити безліч варіацій. Можна додати шоколадну стружку, нарізані сухофрукти або родзинки.

Шоколадне печиво без яєць

Інгредієнти:

130 г борошна;

30 г гіркого какао-порошку;

50 мл соняшникової олії (або лляної, або кокосової);

120 г темного шоколаду 70%;

80 мл окропу;

140 г коричневого або звичайного цукру;

1/2 чайної ложки розпушувача;

1 щіпка солі.

Насамперед розтопіть шоколад і змішайте з маслом, потім закип'ятіть воду і додайте цукор, добре перемішайте, щоб суміш розплавилася, і вилийте все в миску.

Нарешті, окремо просійте борошно, какао, розпушувач і сіль.

Потім всипте сухі інгредієнти в шоколадну масу, розмішайте ложкою і почекайте, поки суміш охолоне до кімнатної температури. Це займе близько 30 хвилин.

Нарешті, за допомогою ложки або ложки для морозива сформуйте кульки/півсфери діаметром 4 см і викладіть їх на деко, застелене папером для випічки.

Випікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин. Дістаньте з духовки, підніміть лопаткою, дайте повністю охолонути поза формою, за бажання посипте сіллю або смакуйте просто так.

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