Швидке шоколадне печиво без яєць: як приготувати смачні ласощі
Це неймовірно простий рецепт, з яким впорається навіть дитина.
Печиво без яєць — це смачні та легкі ласощі, які можуть місяць зберігатися в банці, або жерстяній коробці.
Печиво виходить неймовірно смачним, воно буквально тане в роті. Ідеально підходить для тих, хто страждає на непереносимість яєць і лактози, а також для тих, хто хоче насолоджуватися шоколадним печивом без докорів сумління. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.
З цієї базової версії ви можете створити безліч варіацій. Можна додати шоколадну стружку, нарізані сухофрукти або родзинки.
Шоколадне печиво без яєць
Інгредієнти:
- 130 г борошна;
- 30 г гіркого какао-порошку;
- 50 мл соняшникової олії (або лляної, або кокосової);
- 120 г темного шоколаду 70%;
- 80 мл окропу;
- 140 г коричневого або звичайного цукру;
- 1/2 чайної ложки розпушувача;
- 1 щіпка солі.
Насамперед розтопіть шоколад і змішайте з маслом, потім закип'ятіть воду і додайте цукор, добре перемішайте, щоб суміш розплавилася, і вилийте все в миску.
Нарешті, окремо просійте борошно, какао, розпушувач і сіль.
Потім всипте сухі інгредієнти в шоколадну масу, розмішайте ложкою і почекайте, поки суміш охолоне до кімнатної температури. Це займе близько 30 хвилин.
Нарешті, за допомогою ложки або ложки для морозива сформуйте кульки/півсфери діаметром 4 см і викладіть їх на деко, застелене папером для випічки.
Випікайте в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин. Дістаньте з духовки, підніміть лопаткою, дайте повністю охолонути поза формою, за бажання посипте сіллю або смакуйте просто так.
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