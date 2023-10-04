Бісквіт "Ангел": оригінальний американський рецепт вишуканої випічки

Бісквіт "Ангел", або Ангельський торт готується з білків, борошна і цукру. І це дуже незвичайні ласощі.

Ангельський торт, також відомий як бісквіт "Ангел", є типовим американським десертом. Після приготування в духовці він стає злегка золотистим зовні та білим усередині, дуже м'яким і ніжним. Цей рецепт з'явився в американських книгах рецептів ще в 19 столітті.

Це простий рецепт, просто дотримуйтеся кількох правил: усі інгредієнти мають бути кімнатної температури; потім збийте яєчні білки до стійкої піни. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

Торт "Ангел" чудовий сам по собі, просто посипаний цукровою пудрою. Але він також ідеально підходить для глазурі, кремової начинки, або фруктів. Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22-24 см.

Торт "Ангел"

Інгредієнти:

360 г яєчних білків (близько 12 шт.) кімнатної температури;

140 г борошна;

300 г цукру (можна зменшити до 230 г);

1 чайна ложка лимонної кислоти (без гірки);

1 пакетик ванілі;

терта цедра 1 лимона (за бажанням);

щедра щіпка солі.

Насамперед збийте яєчні білки електричним віночком до щільної піни разом із ваніллю та цедрою лимона.

Потім додайте лимонну кислоту та сіль і продовжуйте збивати. Поступово додавайте цукор, по одній ложці, продовжуючи працювати електричним вінчиком.

Потім у 4 прийоми додаємо просіяне борошно, цього разу перемішуємо лопаткою від низу до верху, щоб не порушити текстуру, поки не отримаєте дуже м'яку й об'ємну консистенцію.

Нарешті, перекладіть тісто у форму, не змащуючи олією і не посипаючи борошном, і вирівняйте поверхню.

Випікайте Ангельський бісквіт у духовці приблизно 40-45 хвилин за температури 180 градусів.

Будьте обережні, якщо бачите, що воно занадто сильно підрум'янюється, трохи зменште температуру до 170-175 градусів і, щоб оцінити готовність, завжди перевіряйте зубочисткою.

Дістаньте з духовки та переверніть форму догори дном, щоб торт вистигав. Нарешті, коли він повністю охолоне, за допомогою гострого ножа відокремте краї та низ торта від форми, зніміть форму і переверніть торт на сервірувальну тарілку.

Потім посипте цукровою пудрою і насолоджуйтеся, коли він зовсім охолоне. Він дуже добре зберігається за кімнатної температури близько 4 днів.

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