Ніжний яблучний пиріг із пісочним тістом: рецепт найсмачнішої випічки

Розсипчастий торт із яблуками — вишуканий і універсальний десерт, що підходить для багатьох випадків.

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Яблучні пироги — це найбільш осіння страва. Тим паче такий смачний і розсипчастий та ніжний. Основу готують із борошна, масла, цукру та яєць, а потім готують у духовці до хрусткої скоринки.

Начинка виходить дуже ароматною. Розсипчастий пиріг із яблуками дуже смачний після вечері в супроводі кульки ванільного морозива або збитих вершків. Рецептом поділилися на сайті Le Mille Ricette.

Розсипчастий яблучний пиріг

Інгредієнти для пісочного тіста:

200 г манної крупи;

200 г борошна;

200 г цукрової пудри;

250 г холодного вершкового масла;

2 г солі;

терта цедра одного лимона;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

12 г розпушувача;

1 яйце;

230 мл молока;

дрібка ванілі.

Інгредієнти для начинки:

500 г яблук;

3 столові ложки апельсинового мармеладу або абрикосового джему;

2 столові ложки рому.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Яблука наріжте соломкою і змішайте з варенням і ромом.

Змастіть роз'ємну форму олією і помістіть її у форму трохи більшого розміру.

У мисці збийте яйце, ароматизатори та молоко. Для тіста змішайте борошно, цукор, сіль, розпушувач, цедру лимона і холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Усе перемішайте, поки не вийде крихта.

Викладіть половину суміші на дно форми, злегка утрамбуйте і викладіть шар яблук. Засипте все крихтою, що залишилася, добре утрамбовуючи.

Вилийте молочно-яєчну суміш на пиріг. І випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 55-60 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж виймати пиріг із форми.

Після охолодження розсипчастий яблучний пиріг готовий до вживання. Ви можете подавати його окремо або в супроводі кульки ванільного морозива чи порції збитих вершків.

Або ж як доповнення можна приготувати заварний крем. Його можна приготувати за простим рецептом.