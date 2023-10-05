Смачна закуска з простих продуктів: рулет із лаваша з куркою та сиром

Це дуже проста страва, яку можна приготувати і на святковий стіл, і просто так.

Якщо вам подобається лаваш із начинкою, то спробуйте приготувати його за цим простим рецептом. Начинку для лаваша, втім, можна використовувати і для начинки яєць, і просто як намазку на бутерброди.

А якщо цей паштет із курки, волоських горіхів і сиру загорнути в тонкий лаваш, то вийде оригінальна закуска. Рулет із лаваша доповнить обід або вечерю і прикрасить святковий стіл. Фокус розповість, як його приготувати.

Рулет із лаваша з куркою

Інгредієнти:

тонкий лаваш;

куряче філе — 200 г;

твердий сир — 100 г;

цибуля ріпчаста;

майонез — 2 ст. л.;

мариновані огірки — 1 шт;

волоські горіхи — 30 г;

сіль, зелень.

Куряче філе промийте під проточною водою та відваріть у підсоленій воді. Достатньо варити близько 20 хвилин з моменту закипання бульйону, якщо філе невелике. Можна використовувати й інше куряче м'ясо.

Коли м'ясо охолоне, наріжте його на невеликі шматочки. Твердий сир натріть на тертці.

Маринований огірок наріжте кубиками.

Волоські горіхи просушіть на сухій сковорідці, або в духовці та подрібніть.

Свіжу зелень кропу та петрушки наріжте дрібно. Ріпчасту цибулю очистіть від лушпиння та наріжте кубиками.

Усі приготовані інгредієнти подрібніть у блендері, але нехай маса не буде зовсім однорідною, нехай відчуваються шматочки горіхів і м'яса.

Заправте начинку для рулету майонезом. Якщо начинка на смак здається недостатньо солоною, додайте сіль за смаком і перемішайте.

Змастіть лаваш начинкою і згорніть у рулет. Загорніть рулет із лаваша в харчову плівку і приберіть на півгодини в холодильник. Ваша смачна закуска готова. Наріжте рулет гострим ножем на скибочки. Майонез можна замінити несолодким йогуртом.

Також ви можете приготувати лаваш удома. Це проста страва з доступних інгредієнтів.