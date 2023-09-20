Домашній лаваш: простий рецепт приготування популярної страви

Діаметр лаваша залежить від розмірів сковорідки, на якій він готуватиметься.

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Лаваш — дуже універсальний продукт, який можна використовувати для приготування маси інших страв. Найчастіше його купують у магазинах, проте приготувати його дуже просто і на власній кухні. Багато часу це не займе, та й особливих кулінарних навичок не потрібно. Як легко і швидко приготувати домашній лаваш, розповів і показав відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Скористайтеся його рецептом і порадуйте себе свіжим і тепленьким лавашем.

Домашній лаваш

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 500 г;

сіль – 1 ч. л;

цукор – 1 ч. л;

вода – 200 мл (тепла);

молоко – 100 мл (тепле);

соняшникова олія – 60 мл (3 ст. л).

Спосіб приготування:

У глибокий посуд просіяти борошно, додати всі інші інгредієнти для тіста, змішати їх і вимішати до однорідності. Коли тісто готове, робочу поверхню злегка посипати борошном і розкачати качалкою круги під розмір сковорідки, на якій будете готувати лаваш. Товщина тіста не повинна перевищувати два міліметри.

Суху сковорідку розігріти, обсмажити кожен коржик з обох боків до зміни кольору тіста. Місця, які залишаються візуально вологими, потрібно злегка притиснути лопаткою до сковорідки, щоб вони пропеклися

Готові лаваші накрити рушником.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет із шинкою з лаваша, а також як зробити рваний пиріг.