Салат з червоної капусти з кукурудзою: легкий рецепт корисної страви

Такий салат можна приготувати і як самостійну страву, а не тільки як добавку до гарнірів.

Салат зі свіжих овочів — найкраща добавка до будь-якого гарніру. Якщо ви ще не вирішили, який саме салат хочете приготувати рідним на обід чи вечерю, авторка кулінарного блоку "Смачні рецепти на кожен день" рекомендує звернути увагу на рецепт страви з червоною капустою та кукурудзою. Цей легкий салат збагатить смак будь-якої страви, а також непогано вгамує голод, якщо їсти тільки його.

Салат із червоної капусти

Інгредієнти:

червона капуста – 1/2 качана;

сіль – 1/2 ч.л;

кукурудза – 1/2 банки;

сметана – 1 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

лимонний сік – 1 ст. л;

зелень: кріп, петрушка – за смаком;

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Капусту дрібно нарізати, скласти в глибоку миску, додати сіль і перетерти руками, щоб капуста стала м'якшою. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї воду, сметану, майонез, лимонний сік, дрібно посічену зелень і поперчити. Перемішати і можна подавати на стіл.

Якщо ви на дієті, то майонез можна не додавати. Достатньо сметани або грецького йогурту.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із хрусткими баклажанами.