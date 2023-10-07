Пиріг із ягодами: рецепт смачного крамбла без вершкового масла

У нас популярний тертий пиріг, а за кордоном частіше готують крамбл, і це дуже смачно.

Оригінальний пиріг, або крамбл із ягодами — це чудовий десерт. Він готується з пісочним тістом, без вершкового масла і з ваніллю.

Уявіть собі чудовий контраст: скоринка з хрустких і розсипчастих крихт із солодким ванільним смаком, яка містить м'яку і соковиту фруктову серцевину з кислуватим акцентом. Це приголомшливо смачно, запевняють на кулінарному сайті Tavolarte Gusto.

Це дуже швидкий і дуже простий рецепт. Тісто готується буквально за 3 хвилини. Для приготування можна використовувати свіжі ягоди: наприклад, ожину, чорницю, смородину, а також малину і полуницю. Причому ягоди можуть бути і замороженими. Інгредієнти розраховані на форму 20 см.

Ягідний крамбл

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна;

1 ціле яйце;

150 г цукрового піску;

100 г кокосової олії (або будь-яка рослинна олія без запаху);

1/2 пакетика розпушувача;

ваніль (у пакетику або 1 столова ложка екстракту);

1 щіпка солі.

Для начинки:

500 г ягід на ваш вибір;

3-4 столові ложки цукру;

терта цедра 1 лимона.

Насамперед змішайте борошно, просіяний розпушувач, цукор, сіль і ваніль, потім додайте масло і яйце. Перемішайте виделкою, а потім руками до отримання великої крихти.

Потім застеліть форму для кексу аркушем паперу для випічки. На дно викладіть половину розкришеного тіста, сформувавши черепашку і розрівнявши руками.

Наприкінці додайте ягоди, попередньо змішані з цукром і цедрою лимона. Присипте крихтою, що залишилася.

Нарешті, готуйте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180° близько 35-40 хвилин, в останні 5 хвилин увімкніть гриль, щоб крамбл добре підрум'янився.

Дістаньте з духовки і дайте охолонути на деку, перш ніж подавати на стіл.

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