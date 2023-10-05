Яблучний пиріг із сухофруктами: рецепт дуже смачної випічки
Це чудовий десерт, варіація класичного яблучного пирога, але набагато-набагато смачніший.
Уявіть собі м'який і ароматний пиріг із сухофруктами та горіхами. Це дуже смачно, адже поєднання ніжного тіста, м'яких яблук і горішків створюють непередаваний смак і аромат.
А ще це дуже простий і швидкий рецепт. Його можна приготувати всього з трьох яблук і сухофруктів на ваш вибір. Можна використовувати будь-які сухофрукти на свій вибір: курагу, родзинки, фініки. Він відмінно зберігається і його можна брати з собою на пікнік, на роботу, або давати дітям у школу. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.
Яблучний пиріг із яблуками та сухофруктами
Інгредієнти:
- 3 яблука;
- 150 г сухофруктів на ваш вибір (замочені і віджаті родзинки, подрібнений мигдаль, фісташки, волоські горіхи, фундук або фініки, подрібнений сушений інжир та інші);
- 200 г борошна;
- 50 г топленого вершкового масла (або 50 г соняшникової олії);
- 150 г цукрового піску;
- 2 великих яйця кімнатної температури;
- 200 мл кулінарних вершків (які можна замінити рівною кількістю рікоти, грецького йогурту, маскарпоне або 120 г молока) кімнатної температури;
- 1 пакетик розпушувача (16 г)
- пакетик ваніліну або насіння стручка ванілі чи ванільний екстракт;
- 1 столова ложка цукрової пудри для посипання торта (за бажанням).
Перш за все, дуже добре збийте яйця з цукром і ваніллю за допомогою електричного віночка і, якщо хочете, цедри лимона, щонайменше 3 хвилини на дуже високій швидкості, доки не отримаєте легку і пінисту суміш. Потім додайте охолоджене розтоплене вершкове масло або олію і продовжуйте перемішувати вінчиком.
На завершення додайте ложками борошно, попередньо змішане з просіяним розпушувачем, чергуючи його з ложками вершків кімнатної температури. Завжди перемішуйте на середній швидкості, поки інгредієнти не будуть витрачені. Сире тісто має бути насиченим, оксамитовим і не надто рідким! Якщо ви дотримувалися дозування, то буде саме так.
Додайте сухофрукти в тісто. Яблука наріжте скибочками. Вилийте тісто у форму, зверху викладіть яблука, присипте сухофруктами і запікайте в духовці за 180 градусів, близько 45 хвилин. Час орієнтовний і може змінюватися на кілька хвилин залежно від вашої духовки. Завжди перевіряйте зубочисткою, перш ніж виймати пиріг із духовки.
Дістаньте з духовки, відкрийте форму і дайте м'якому яблучному пирогу охолонути щонайменше 30 хвилин, перш ніж дістати з форми.
Посипте цукровою пудрою. Ваш пиріг із яблуками та сухофруктами готовий.
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