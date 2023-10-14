Ідеальні на сніданок: рецепт пишних млинців

Такі круглі пишні млинці готують у США і називають панкейками.

Млинці, або панкейки — ідеальний десерт на сніданок, типовий для американської кухні. Ці чудові оладки схожі на млинці, але виходять вищими і м'якшими.

Американські млинці, приготовані на пательні, змащеній вершковим маслом, зазвичай подають складеними один на одного, супроводжуючи смачним кленовим сиропом, джемом, або свіжими фруктами та ягодами. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

Тісто готується рівно за 5 хвилин шляхом змішування рідких інгредієнтів. Млинці ідеальні для насиченого сніданку, почніть день зі смаком та енергією.

Пишні млинці

Інгредієнти:

200 г борошна;

250 г молока;

2 яйця;

30 г цукру;

30 г рослинної олії (або 30 г топленого вершкового масла);

10 г розпушувача + 1/2 чайної ложки бікарбонату (або 1 цілий пакетик розпушувача);

1 чайна ложка оцту;

1 щіпка солі;

шматочок вершкового масла.

Насамперед відокремлюємо жовтки від білків. Потім збийте яєчні білки до стійких піків. Нарешті, змішайте яєчні жовтки, олію, молоко й оцет у мисці ручним вінчиком.

Окремо просійте борошно, розпушувач, соду та змішайте їх із цукром і сіллю.

Потім додайте сухі інгредієнти до рідких, збивайте кілька секунд. Нарешті, акуратно додайте яєчні білки лопаткою, роблячи повільні рухи знизу вгору.

Тісто для млинців має бути м'яким, текучим, насиченим і не надмірно рідким:

Насамперед, використовуйте сковороду з антипригарним покриттям, бажано маленьку або особливо велику, щоб можна було готувати по 2 штуки одночасно.

Секрет, щоб млинці не підгорали: смажте їх на невеликому вогні.

Щойно сковорода нагріється, додайте ополоник суміші для млинців, щойно ви побачите перші бульбашки на поверхні, переверніть їх на інший бік лопаткою.

Готуйте ще кілька секунд, максимум 20-25 секунд, після чого викладіть їх на сервірувальну тарілку на відстані одна від одної! Будь ласка, не складайте їх одразу, інакше злипнуться.

Готуйте таким чином усі млинці, поки не закінчиться тісто. Подавайте їх із будь-яким улюбленим джемом, медом або сиропом.

Також ви можете приготувати смачне домашнє згущене молоко, воно теж ідеально підійде до млинців.