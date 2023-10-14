Як приготувати смажену курку цілком: ідеальний рецепт

Смажена курка — одна з найпопулярніших страв, але щоб приготувати її, потрібно дотримуватися рецептури.

Якщо хочете засмажити, або точніше, запекти курку цілком, то потрібно робити це, дотримуючись рецептури. Тоді курка вийде соковитою, ароматною і шалено смачною.

А якщо додати ароматні трави — то м'ясо стане просто божественним на смак.

Це проста в приготуванні, але ефектна друга страва, яка зазвичай подобається дорослим і дітям. Кількох простих хитрощів достатньо, щоб отримати ідеально приготовану смажену курку, таку саму, як та, що ви купуєте в супермаркеті: з хрусткою шкіркою і ніжним м'ясом. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Смажена курка

Інгредієнти:

1 курка вагою приблизно 1200 г;

2 зубчики часнику;

розмарин, чебрець, шавлія, майоран, оливкова олія, сіль.

Ось як приготувати ідеальну смажену курку: дістаньте курку з холодильника і залиште при кімнатній температурі приблизно на пів години. Давши птиці відпочити, помістіть тушку в ємність для запікання, здатну вмістити її з "комфортом". Заповніть порожнечу двома злегка розчавленими зубчиками часнику, кількома гілочками розмарину і кількома листками шавлії. Приготуйте суміш свіжого розмарину, шавлії, чебрецю і майорану.

Обв'яжіть курячі ніжки кухонною ниткою, щоб вона тримала форму під час приготування. Змастіть курку великою кількістю олії, потім "помасажуйте" і посипте подрібненою ароматною зеленню, дрібкою солі та меленим перцем. Поставте в розігріту до 190° духовку приблизно на годину. Точний час приготування залежатиме від ваги вашої курки: на один кілограм ви маєте розраховувати близько 50 хвилин.

Під час приготування час від часу беріть кілька столових ложок рідини з кулінарного соку і поливайте нею курку. Курка буде приготована ідеально, якщо під час встромлення в стегно шампура або зубочистки не виділятиметься кров або рожева рідина. Дістаньте смажену курку з духовки й одразу подавайте.

До такої курки ідеально підійде картопляне пюре. І його дуже просто приготувати.