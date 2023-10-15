Пиріг зі шпинатом: смачна страва, яку можна їсти і холодною
Цю страву традиційно готують в Італії, але вважається, що вона має єврейське коріння.
Італійський півострів протягом тисячоліть був домівкою для багатьох людей з усього Середземномор'я і за його межами. І всі вони привносили щось зі своєї культури в місцеву кухню.
Пиріг ербаццоне готують у північних регіонах Емілії-Романьї та північної Тоскани, його зазвичай їдять удома або навіть як вуличну їжу. Цей пікантний пиріг із травами стане чудовим гарніром або швидким перекусом у дорозі.
Хоча варіанти зелених пирогів із травами поширені в усьому регіоні, вважається, що саме цей пиріг сягає своїм корінням у сефардську єврейську громаду, яка втекла від іспанських переслідувань у 1490-х роках.
З огляду на гнучкість рецепта, його легко змінити відповідно до ваших дієтичних потреб. Рецептом поділилися на сайті Euronews.
Пиріг зі шпинатом Ербаццоне
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 грам борошна;
- склянка води кімнатної температури;
- дві чайні ложки солі;
- столова ложка оливкової олії.
Для начинки:
- 500 г шпинату або іншої суміші листової зелені;
- одна маленька цибулина;
- три зубчики часнику;
- 6/7 столових ложок тертого сиру Парміджано Реджано;
- 4/5 столові ложки оливкової олії;
- сіль, чорний перець.
Поставте сковорідку на середній вогонь і додайте оливкову олію, часник і нарізану цибулю. Готуйте їх, поки вони не стануть злегка коричневими, а цибуля не стане прозорою. Додавайте промиту листову зелень по жмені та готуйте, добре перемішуючи. Після того як уся листова зелень опиниться в сковорідці, додайте сіль і перець і продовжуйте помішувати.
У процесі приготування зелень втратить багато рідини, тому, якщо ви хочете трохи прискорити приготування, можна долити трохи води.
Поки ви чекаєте, поки приготується листова зелень, можна зайнятися приготуванням тіста.
Візьміть 200 г борошна і змішайте зі склянкою води кімнатної температури та двома чайними ложками солі. У середині замішування тіста додайте столову ложку оливкової олії та продовжуйте перемішувати до утворення кулі. Вимішуйте тісто близько двох-трьох хвилин. Коли тісто буде готове, розріжте його навпіл і розрівняйте одну з них за розміром форми для випічки, в яку ви будете його викладати.
Коли листова зелень буде готова, змішайте в мисці 5/6 столових ложок сиру Парміджано-Реджано, а потім додайте суміш поверх тіста, яке ви поклали у форму для випічки. Посипаємо сиром, що залишився, і викладаємо верхній шар тіста.
Не забудьте зробити кілька дірочок у верхній частині тіста.
Готуйте в розігрітій до 200°С духовці 30 хвилин. Дайте охолонути протягом п'яти-десяти хвилин, і можна їсти!
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