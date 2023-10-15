Пиріг зі шпинатом: смачна страва, яку можна їсти і холодною

Цю страву традиційно готують в Італії, але вважається, що вона має єврейське коріння.

Італійський півострів протягом тисячоліть був домівкою для багатьох людей з усього Середземномор'я і за його межами. І всі вони привносили щось зі своєї культури в місцеву кухню.

Пиріг ербаццоне готують у північних регіонах Емілії-Романьї та північної Тоскани, його зазвичай їдять удома або навіть як вуличну їжу. Цей пікантний пиріг із травами стане чудовим гарніром або швидким перекусом у дорозі.

Хоча варіанти зелених пирогів із травами поширені в усьому регіоні, вважається, що саме цей пиріг сягає своїм корінням у сефардську єврейську громаду, яка втекла від іспанських переслідувань у 1490-х роках.

З огляду на гнучкість рецепта, його легко змінити відповідно до ваших дієтичних потреб. Рецептом поділилися на сайті Euronews.

Пиріг зі шпинатом Ербаццоне

Інгредієнти:

Для тіста:

200 грам борошна;

склянка води кімнатної температури;

дві чайні ложки солі;

столова ложка оливкової олії.

Для начинки:

500 г шпинату або іншої суміші листової зелені;

одна маленька цибулина;

три зубчики часнику;

6/7 столових ложок тертого сиру Парміджано Реджано;

4/5 столові ложки оливкової олії;

сіль, чорний перець.

Поставте сковорідку на середній вогонь і додайте оливкову олію, часник і нарізану цибулю. Готуйте їх, поки вони не стануть злегка коричневими, а цибуля не стане прозорою. Додавайте промиту листову зелень по жмені та готуйте, добре перемішуючи. Після того як уся листова зелень опиниться в сковорідці, додайте сіль і перець і продовжуйте помішувати.

У процесі приготування зелень втратить багато рідини, тому, якщо ви хочете трохи прискорити приготування, можна долити трохи води.

Поки ви чекаєте, поки приготується листова зелень, можна зайнятися приготуванням тіста.

Візьміть 200 г борошна і змішайте зі склянкою води кімнатної температури та двома чайними ложками солі. У середині замішування тіста додайте столову ложку оливкової олії та продовжуйте перемішувати до утворення кулі. Вимішуйте тісто близько двох-трьох хвилин. Коли тісто буде готове, розріжте його навпіл і розрівняйте одну з них за розміром форми для випічки, в яку ви будете його викладати.

Коли листова зелень буде готова, змішайте в мисці 5/6 столових ложок сиру Парміджано-Реджано, а потім додайте суміш поверх тіста, яке ви поклали у форму для випічки. Посипаємо сиром, що залишився, і викладаємо верхній шар тіста.

Не забудьте зробити кілька дірочок у верхній частині тіста.

Готуйте в розігрітій до 200°С духовці 30 хвилин. Дайте охолонути протягом п'яти-десяти хвилин, і можна їсти!

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