Пиріг "Курячий ледар": простий рецепт нескладної та смачної випічки
Пиріг повністю виправдовує свою назву, оскільки готується легко і без зайвого клопоту.
Варіацій пирогів із куркою існує чимало. Ця страва популярна завдяки тому, що швидко готується і добре втамовує голод. До того ж бездріжджове тісто та легке м'ясо не особливо загрожують вашій фігурі. Пропонуємо приготувати пиріг "Курячий ледар", який чудово смакує як окрема страва на вечерю або обід, так і гарний перекус між прийомами їжі. Рецептом пирога поділилися в блозі "Рецепти кожен день".
Пиріг "Курячий ледар"
Інгредієнти:
- варене куряче філе – 300 г;
- борошно – 50 г;
- яйце – 2 шт;
- молоко – 150 г;
- сир твердий – 50 г;
- розпушувач – 1/2 ч. л;
- приправи (чорний перець, каррі, італійські трави) – за смаком;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Відварене в підсоленій воді куряче філе дрібно нарізати. Яйця збити із сіллю та молоком, всипати туди ж просіяне борошно й розпушувач, додати приправи. У результаті має вийти негусте тісто.
У тісто перекласти філе, натертий на тертці сир і все добре розмішати. Викласти масу у форму для випічки, змащену олією.
Випікати пиріг необхідно в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
Раніше Фокус писав, як приготувати пікантний пиріг з помідорами.