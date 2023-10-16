Ідеально до чаю: рецепт дуже смачного кавового торта

Цей торт ідеально підійде тим, хто любить десерти на основі кави.

"Чарівний кавовий торт" — це десерт, який ідеально підходить для тих, хто любить десерти на основі кави. І головне, його дуже просто готувати.

Щоб приготувати цей торт, вам не знадобляться будь-які спеціальні інструменти, все, що вам потрібно, це електричний міксер для збивання інгредієнтів і кілька мисок. Рецептом поділилися на сайті Sonia Peronaci.

Основа торта складається з темнішого і щільнішого шару, за яким слідує центральний шар, що характеризується світлішим кольором і щільнішою консистенцією.

Коли торт буде готовий, розріжте його на квадрати і подавайте з порцією збитих вершків або кулькою вершкового морозива.

Інгредієнти розраховані на форму для торта розміром 20х25 см.

Кавовий торт

Інгредієнти:

вершкове масло — 125 г;

4 яйця;

цукрова пудра — 150 г;

борошно — 115 г;

молоко — 380 г;

еспресо — 120 г;

дрібка солі.

Щоб приготувати чарівний кавовий торт, почніть з того, що розтопіть вершкове масло і дайте йому охолонути до кімнатної температури. Приготуйте каву еспресо.

Тепер відокремте яєчні білки від жовтків і збийте жовтки в мисці з цукром. Продовжуйте протягом 10 хвилин, щоб отримати легку та пінисту суміш.

Потім додайте розтоплене вершкове масло кімнатної температури.

Тепер додайте просіяне борошно і добре перемішайте, перемішуючи вручну знизу вгору.

Додайте каву в молоко кімнатної температури, а потім повільно влийте її в суміш, завжди добре перемішуючи.

В іншій мисці збийте яєчні білки до стійких піків.

Додайте в суміш яєчні білки і дуже акуратно перемішайте від низу до верху.

Вистеліть форму папером для випічки.

Готуйте в попередньо розігрітій статичній духовці за температури 150° приблизно 80 хвилин. Після приготування дістаньте пиріг із духовки і дайте йому повністю охолонути спочатку за кімнатної температури, а потім у холодильнику, накривши харчовою плівкою: на це піде щонайменше дві години.

Тепер, коли він готовий, розгорніть його і наріжте прямокутними шматочками дуже гострим ножем. Усе, що вам потрібно зробити тепер, це посипати свій чарівний кавовий торт цукровою пудрою і насолоджуватися смаком.

Також ви можете приготувати ніжний торт із великою кількістю смачного крему.