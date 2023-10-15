Ніжний торт із чарівним кремом: простий рецепт смачної випічки

Цей торт, який печуть у Тоскані, має дуже кумедну і дивну назву.

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Торт Scendiletto — традиційний тосканський домашній десерт. І, як це часто буває з традиційними рецептами, причина його назви незрозуміла.

Адже scendiletto — це "приліжковий килимок". Тож дехто думає, що це стосується м'яких килимків, що лежать в узніжжі ліжка, м'яких і затишних.

Інші, однак, думають, що торт названий так тому, що це запрошення встати з ліжка, знаючи, що він чекає на нас на кухні.

У будь-якому разі це по-справжньому смачний десерт. Це свого роду сендвіч із листкового тіста із заварним кремом: справжні ласощі, рецептом яких поділилися на сайті Sonia Peronaci.

Торт Scendiletto

Інгредієнти:

листкове тісто — два аркуші;

Для крему

молоко — 1 л

кукурудзяний крохмаль — 100 г

яєчні жовтки — 12

цукрова пудра — 250 г

ваніль.

Для крему доведіть молоко до кипіння. У мисці змішайте яєчні жовтки, крохмаль, ваніль і цукор. Коли молоко закипить, повільно влийте його в яєчну суміш. Перемішайте і поверніть суміш у каструлю на слабкий вогонь, помішуючи, щоб вона загусла.

Перекладіть крем у низьку широку ємність, накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути.

Розкатане тісто викладіть на деко, застелене папером для випічки. Наколіть його виделкою, посипте цукровим піском і готуйте в статичній духовці за температури 180° 15-20 хвилин. Дістаньте з духовки і дайте охолонути.

Перекладіть крем у кондитерський мішок із гладкою насадкою діаметром 1 см і видавіть на поверхню тіста, залишивши 2 см порожнього краю по периметру.

Візьміть другий лист, проколіть поверхню та покладіть на крем. Пальцями защипніть краї, щоб з'єднати сире тісто з приготованим, і посипте поверхню цукровим піском. Готуйте в статичній духовці за температури 180° 15-20 хвилин, потім 10 хвилин у режимі гриля.

Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути.

Краї обрізаємо, посипаємо торт цукровою пудрою і нарізаємо кубиками 5-6 см. Торт Scendiletto готовий!

Особливістю цього торта є те, що його подають кубиками, як м'які смачні подушечки.

Якщо любите заварний крем, то варто тримати його рецепт у закладках.