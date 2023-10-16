Страва з курки з оригінальною заправкою: як приготувати знаменитий італійський салат Гонзага

Цей салат називають по-різному, залежно від провінції, але готують по всій Італії.

Якщо хоті спробувати щось дуже італійське, але не піцу чи спагеті, спробуйте приготувати салат Гонзага. Його також називають Мантуанський салат, або Мантуанська курка.

Це історичний рецепт, типовий для Мантуї та Ломбардії загалом, дуже смачний і своєрідний. Рецептом поділилися на сайті Sonia Peronaci.

Зазвичай це рецепт, у якому м'ясо курки, каплуна або цесарки готується заздалегідь. Ідеально, якщо ви будете варити курячий бульйон і тоді зможете використовувати м'ясо з нього, отримавши оригінальну страву.

Салат Гонзага

Інгредієнти:

варена курка 800 г;

цукор 10 г;

півсклянки білого сухого вина;

води 1 с. л.;

родзинки 50 г;

оливкова олія 20 г;

білий винний оцет 25 г;

терта цедра лимона;

сіль і перець.

Спочатку змішайте оцет і цукор у невеликій мисці, додавши воду. Залийте заправкою родзинки, дайте їм просочитися приблизно десять хвилин.

Тим часом готуємо приправу для м'яса. В іншій мисці змішайте терту цедру і вино, потім додайте олію і добре перемішайте.

Злийте воду з родзинок, але залиште її, бо вам доведеться додати її в приправу для м'яса. Добре перемішайте.

Дрібно наріжте м'ясо курки та покладіть у миску. Приправте його родзинками.

Приступайте до додавання приправ, солі та перцю за своїм смаком. Добре перемішайте, дайте всьому постояти приблизно 1 годину в холодильнику і подавайте салат Гонзага.

Також до салату можна додати зерна граната, кедрові або волоські горішки.

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