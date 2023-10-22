Бутерброди із сардиною: рецепт намазки для ситного сніданку або перекусу (відео)

Приготування таких бутербродів не займе багато часу. Вони виходять смачними і добре втамовують голод.

Бутерброди з намазкою, в основі якої сардина, — найкраща ідея для сніданку. Вони ситні та добре втамовують голод. Їх можна приготувати і як закуску на стіл до приходу гостей, і як перекус. Як їх зробити, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Бутерброди із сардиною:

Інгредієнти:

сардини – 1 банка;

цибуля-шалот – 1/2 шт;

яйця (варені) – 3 шт;

сир – 50 гр;

майонез – 1 ст. л;

спеції: сіль, перець – за смаком,

багет/батон;

часник – 1 зубчик;

листя салату, огірок – для подачі.

Спосіб приготування:

Із сардин злити рідину в окрему ємність, не викидати. Сардину розім'яти виделкою до однорідності. Відокремити білки від жовтків. До риби натерти на дрібну тертку білки та сир. Додати дрібно порізану цибулю. Можна використовувати звичайну ріпчасту, але вона матиме більш гострий насичений смак. Додати спеції та майонез, перемішати до однорідної маси. За потреби, для потрібної густоти, додати кілька ложок рідини із сардини.

Багет порізати на скибочки. Обсмажити на невеликій кількості олії з двох боків до золотистої скоринки. Кожну підсмажену скибочку натерти злегка зубчиком часнику з одного боку.

На тарілку викласти листя салату. На натерту часником поверхню скибочки намазати рибну суміш і викласти на тарілку з салатом, зверху прикрасити кружальцями огірка і посипати натертим на дрібну тертку жовтком.

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