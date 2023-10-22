Запечені баклажани з незвичайною начинкою: як приготувати їх легко та просто

Такі баклажани прикрасять не тільки повсякденний, а й святковий стіл.

Смачні баклажани з начинкою — чудовий варіант перекусу на вечір, а може, і як вечеря для тих, хто вирішив схуднути. Рекомендуємо приготувати цю страву з незвичайним інгредієнтом за рецептом кулінарної блогерки Ангеліни. Смак таких баклажанів вас приємно здивує.

Запечені баклажани з незвичайною начинкою

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт.;

домашній розсипчастий сир — 200 г;

сир — 100 г;

яйце — 2 шт.;

олія рослинна — 50 мл;

зелень;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани розрізати вздовж навпіл, надрізати м'якоть ромбиками, посолити, скропити олією та відправити в духовку на 15 хвилин за температури 180 градусів.

Водночас готуємо начинку: відварені заздалегідь яйця порізати кубиками та змішати із сиром, домашнім розсипчастим сиром і зеленню.

Із готового баклажана вийняти м'якоть і зробити човник. Видалену м'якоть порізати й додати в начинку.

Нафарширувати баклажан, зверху посипати сиром і відправити в духовку ще хвилин на 20.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат зі хрусткими баклажанами.