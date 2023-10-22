Запечені баклажани з незвичайною начинкою: як приготувати їх легко та просто
Такі баклажани прикрасять не тільки повсякденний, а й святковий стіл.
Смачні баклажани з начинкою — чудовий варіант перекусу на вечір, а може, і як вечеря для тих, хто вирішив схуднути. Рекомендуємо приготувати цю страву з незвичайним інгредієнтом за рецептом кулінарної блогерки Ангеліни. Смак таких баклажанів вас приємно здивує.
Запечені баклажани з незвичайною начинкою
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт.;
- домашній розсипчастий сир — 200 г;
- сир — 100 г;
- яйце — 2 шт.;
- олія рослинна — 50 мл;
- зелень;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
Баклажани розрізати вздовж навпіл, надрізати м'якоть ромбиками, посолити, скропити олією та відправити в духовку на 15 хвилин за температури 180 градусів.
Водночас готуємо начинку: відварені заздалегідь яйця порізати кубиками та змішати із сиром, домашнім розсипчастим сиром і зеленню.
Із готового баклажана вийняти м'якоть і зробити човник. Видалену м'якоть порізати й додати в начинку.
Нафарширувати баклажан, зверху посипати сиром і відправити в духовку ще хвилин на 20.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат зі хрусткими баклажанами.