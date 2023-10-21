З цибулею та беконом: рецепт німецької піци Flammkuhen

Flammkuhen — це найпопулярніша страва з Ельзасу, яку часто порівнюють з італійською піцою.

Flammkuhen — це знаменитий пиріг долини Ельзас і Німеччини — свого роду німецький варіант піци, який можна зустріти на всіх різдвяних ярмарках. Він неймовірно просто готується, в ньому багато бекону і злегка підсмаженої цибулі. Словом, це ситна і проста страва, яка всім припаде до душі. Рецептом поділилися на сайті Curious Cuisiniere.

Flammkuhen — німецька піца

Інгредієнти:

Для тіста:

2 склянки борошна;

½ чайної ложки солі;

½ склянки води;

2 столові ложки оливкової олії.

Для начинки:

200 мл жирної сметани або простого грецького йогурту;

2-3 цибулини;

сіль і перець за смаком;

150 г тертого сиру типу гауда/грюєр;

1 ч. л. копченої паприки;

1/2 ч. л. орегано;

2–3 ст. л. оливкової олії;

бекон.

У великій мисці змішайте борошно, сіль, воду та олію. Перемішуйте доти, доки не почне утворюватися тісто, потім викладіть його на злегка посипану борошном поверхню і місіть, поки воно не стане м'яким і гладким. Відкладіть тісто вбік і накрийте його рушником.

У великій сковороді обсмажте бекон на середньому вогні, поки він не стане наполовину хрустким, це займе 2–4 хвилини. Викладіть бекон на тарілку, застелену паперовим рушником. Відкладіть убік.

Покладіть нарізану цибулю в гарячий жир від бекону й обсмажте на середньому вогні, періодично помішуючи, до карамелізації, приблизно 10 хвилин. Зніміть сковороду з вогню.

Розкачайте і розтягніть тісто в прямокутник за розміром свого дека, застеленого папером для випічки.

Викладіть тісто на деко. Викладіть шарами бекон, карамелізовану цибулю та сметану. Спочатку сметану, потім цибулю, потім бекон, потім сир. Поперчіть. Поставте деко з німецькою піцою в духовку і запікайте 15–20 хвилин, поки вона не стане хрусткою. Вийміть із духовки та подавайте.

Також ви можете приготувати італійську фокаччу, найпростіший домашній хліб без дріжджів.