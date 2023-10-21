Простий спосіб приготувати м'ясо смачно: рецепт традиційного німецького шніцеля
Німецький шніцель — це швидка і проста, але елегантна страва зі свинини в хрусткому паніруванні.
Німецький свинячий шніцель — це простий спосіб приготування тонких м'ясних котлет шляхом панірування та смаження.
Кажуть, що шніцелі придумали ще у Візантії, тоді тонкі скибочки м'яса покривали пластівцями справжнього золота. Але це було дорого, а м'ясо подобалося всім, тож, як альтернативу золоту придумали панірування.
У 1800-х роках у Мілані австрійському генералу подали страву з телячих котлет у паніруванні. Він привіз цей рецепт австрійському кайзеру, і саме у Відні віденський шніцель був удосконалений і став фірмовою стравою. Рецептом шніцеля зі свинини поділилися на сайті Curious Cuisiniere.
Для цієї страви найкраще використовувати відбивну зі свинячої корейки без кісточки, нарізану не надто товсто, але й не надто тонко.
Традиційний німецький шніцель
Інгредієнти:
- 4 свинячі відбивні;
- сіль і перець;
- 4 столові ложки вершкового масла;
- рослинна олія (для смаження);
- 1/2 склянки борошна;
- 1 склянка звичайних панірувальних сухарів;
- 2 яйця, злегка збитих;
- скибочки лимона і свіжа петрушка (для подачі).
Злегка посоліть і поперчіть свинячі котлети. Помістіть їх між двома аркушами поліетиленової плівки і відбийте молотком для м'яса або качалкою, поки вони не стануть тонкими. Відкладіть убік.
Розтопіть 2 столові ложки вершкового масла в сотейнику середнього розміру і додайте достатньо рослинної олії, щоб покрити дно. Нагрійте сковороду на сильному вогні. Кинемо в гарячу олію трохи панірування, якщо воно гарно хрумтить, але не підгоряє, значить, олія готова.
Помістіть борошно і панірувальні сухарі по окремих неглибоких тарілках. Помістіть збиті яйця в неглибоку миску.
Спочатку обваляйте шніцель у борошні, потім у збитих яйцях, потім у сухарях і струсіть зайве.
І смажте шніцель у гарячій олії по 1–2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Перекладіть м'ясо на блюдо, застелене паперовим рушником.
Під час подачі прикрасьте гарячий шніцель скибочками лимона та петрушкою. Подавайте одразу ж із картоплею фрі або німецьким картопляним салатом.