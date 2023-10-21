Простий спосіб приготувати м'ясо смачно: рецепт традиційного німецького шніцеля

Німецький шніцель — це швидка і проста, але елегантна страва зі свинини в хрусткому паніруванні.

Німецький свинячий шніцель — це простий спосіб приготування тонких м'ясних котлет шляхом панірування та смаження.

Кажуть, що шніцелі придумали ще у Візантії, тоді тонкі скибочки м'яса покривали пластівцями справжнього золота. Але це було дорого, а м'ясо подобалося всім, тож, як альтернативу золоту придумали панірування.

У 1800-х роках у Мілані австрійському генералу подали страву з телячих котлет у паніруванні. Він привіз цей рецепт австрійському кайзеру, і саме у Відні віденський шніцель був удосконалений і став фірмовою стравою. Рецептом шніцеля зі свинини поділилися на сайті Curious Cuisiniere.

Для цієї страви найкраще використовувати відбивну зі свинячої корейки без кісточки, нарізану не надто товсто, але й не надто тонко.

Традиційний німецький шніцель

Інгредієнти:

4 свинячі відбивні;

сіль і перець;

4 столові ложки вершкового масла;

рослинна олія (для смаження);

1/2 склянки борошна;

1 склянка звичайних панірувальних сухарів;

2 яйця, злегка збитих;

скибочки лимона і свіжа петрушка (для подачі).

Злегка посоліть і поперчіть свинячі котлети. Помістіть їх між двома аркушами поліетиленової плівки і відбийте молотком для м'яса або качалкою, поки вони не стануть тонкими. Відкладіть убік.

Розтопіть 2 столові ложки вершкового масла в сотейнику середнього розміру і додайте достатньо рослинної олії, щоб покрити дно. Нагрійте сковороду на сильному вогні. Кинемо в гарячу олію трохи панірування, якщо воно гарно хрумтить, але не підгоряє, значить, олія готова.

Помістіть борошно і панірувальні сухарі по окремих неглибоких тарілках. Помістіть збиті яйця в неглибоку миску.

Спочатку обваляйте шніцель у борошні, потім у збитих яйцях, потім у сухарях і струсіть зайве.

І смажте шніцель у гарячій олії по 1–2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Перекладіть м'ясо на блюдо, застелене паперовим рушником.

Під час подачі прикрасьте гарячий шніцель скибочками лимона та петрушкою. Подавайте одразу ж із картоплею фрі або німецьким картопляним салатом.