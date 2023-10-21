Ітонський безлад: як приготувати традиційний англійський десерт

Ітонський безлад, або Ітонська плутанина — це приголомшливо смачний десерт зі свіжими ягодами і безе.

Якщо хочете скуштувати щось дуже англійське, але водночас солодке та вишукане, спробуйте Eton mess. Цей десерт, як вважається, винайшли 1893 року після матчу з крикету.

Хрустке безе, збиті вершки та полуничний соус — виграшне поєднання, яке найкраще подавати на свіжому повітрі. Найчастіше десерт готують із полуницею, але можна використовувати й інші свіжі ягоди. Рецептом поділилися на сайті ВВС.

Ітонський безлад

Інгредієнти:

2 великі яєчні білки;

120 г цукрової пудри;

500 г полуниці, очищеної та нарізаної великими шматками;

450 мл вершків;

1 столова ложка цукрової пудри.

Духовку увімкніть розігріватися до 100 °C. Збийте холодні білки з сіллю на високій швидкості в стійку піну. Поступово вводьте цукор у білки по столовій ложці, не перестаючи збивати.

Має вийти гладка, щільна і стійка маса.

На деко, застелене папером для випічки, викладіть збиті білки і приготуйте меренгу.

Це займе приблизно годину. Далі вимкніть духовку і залишіть меренгу всередині до повного охолодження.

Збийте 1/3 полуниці, щоб приготувати полуничний соус. У великій мисці збийте вершки з цукровою пудрою, поки вони не будуть тримати форму. Ретельно розчавіть безе, додайте до нього нарізані полуниці, перемішайте, потім додайте полуничний соус. Розкладіть по тарілках, потім розчавіть безе, що залишилися, посипавши шматочками зверху. Викладіть збиті вершки, прикрасьте шматочками полуниці та листочками м'яти.

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