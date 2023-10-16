Тістечко "солодка ковбаса": як приготувати оригінальні та прості ласощі

Солодку ковбасу, або солодку салямі, вигадали у Швейцарії, а тепер готують по всьому світу.

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Рецепт солодкої ковбаси, солодкої салямі, або шоколадної салямі, народився у Швейцарії в період після Першої світової війни як стратегія боротьби з відходами. У хід йшло какао-масло, що залишилося від приготування темного або молочного шоколаду, а також сухе молоко, яке використовували під час війни для харчування дітей.

Зазвичай солодку ковбасу готують із порошком какао, але є рецепт і з білим шоколадом. Традиційно, її готують на Сицилії, як великодні ласощі.

У цьому варіанті додаються сушені фрукти, які створюють приємний кисло-солодкий контраст. Цей рецепт неймовірно простий, тож цілком можна залучити до готування дітей. Рецептом поділилися на сайті Sonia Peronaci.

Солодка ковбаса

Інгредієнти:

печиво — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

цукрова пудра — 80 г;

білий шоколад — 250 г;

два яйця;

сушені фрукти, наприклад вишня, або журавлина — 50 г.

У чаші міксера з насадкою-вінчиком збийте вершкове масло кімнатної температури з цукровою пудрою. Коли у вас вийде вершкова суміш, продовжуючи збивати, додайте пастеризовані яйця і білий шоколад, розтоплений на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Потім перекладіть усе в миску, додайте також грубо подрібнене вручну печиво і сушені червоні фрукти та перемішайте, щоб вони рівномірно змішалися з іншою частиною тіста.

Візьміть досить довгий аркуш паперу для випічки, переверніть на нього тісто й акуратно розкачайте до отримання циліндричної форми однакової товщини.

Потім загорніть його як велику цукерку у фантик, зверху обгорніть харчовою плівкою і залиште застигати в холодильнику щонайменше на годину, намагаючись (за 30 хвилин) повернути йому циліндричну форму, знову розкачавши його на робочій поверхні.

Ваша "салямі" з білого шоколаду готова.

Якщо ви розтоплюєте білий шоколад у мікрохвильовій печі, встановіть потужність на 600 Вт і продовжуйте з інтервалом в одну хвилину, помішуючи між кожною партією.

Не використовуйте свіжі червоні фрукти замість зневоднених: вони виділять у тісто занадто багато соку, зіпсувавши консистенцію десерту.

Замість червоних фруктів можна також використовувати цукати, наприклад, цедру апельсина або лимона, але будьте обережні і не перестарайтеся, щоб не зробити все занадто солодким. Хорошу альтернативу представляють горіхи, наприклад, фундук, фісташки та мигдаль.

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