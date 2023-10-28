Дев'ять хвилин і можна ставити в духовку: рецепт найкращого сільського торта

Це ідеальний десерт на сніданок, до варення, горіхового крему, а для ласунів — до заварного крему або до кави-лате.

Цей рецепт настільки простий, що ви напевно занесете його собі в кулінарний блокнот, впевнені гурмани сайту Cucchiaio. Зробивши все правильно, ви отримаєте ідеальний торт із невеликою кількістю вершкового масла, який відмінно збережеться протягом 4 днів.

Цей десерт належить до категорії домашніх тортів у сільському стилі, які актуальні будь-якої пори року, а на підготовку його інгредієнтів справді витрачається не більше дев'яти хвилин.

Особливо торт гарний до чаю довгими зимовими вечорами. Цей рецепт підійде і тим, хто не любить надто солодку випічку, консистенція у неї досить суха, але приємна.

Сільський торт

Інгредієнти:

240 г борошна;

150 г цукру;

50 г вершкового масла;

1 пакетик розпушувача;

1 стручок ванілі;

2 яйця;

180 г молока;

цукрова пудра.

Щоб приготувати торт, просійте борошно з дріжджами і додайте цукор. Розріжте стручок ванілі, видаліть насіння ножем для очищення овочів і додайте їх у молоко, а потім перемішайте. Після цього збийте яйця і додайте молоко з ваніллю.

У каструлі розтопіть вершкове масло, намагаючись не підвищувати температуру. Дайте охолонути, потім додайте в молочно-яєчну суміш. Тепер змішайте отриману суміш із борошняною сумішшю, звертаючи увагу на грудочки, але не перестарайтеся.

Змастіть маслом форму діаметром 22 см: дно та краї також можна додатково посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте суміш, довівши її до однакової густоти.

Готуйте у вже розігрітій духовці за температури 170° близько 40 хвилин. Перш ніж виймати з духовки, методом зубочистки вставте її в центр коржа, він має вийти сухим.

Дістаньте торт із духовки незадовго до подачі, щоб він охолов. Посипте цукровою пудрою і подавайте.

А ще Фокус пропонує вам спробувати рецепт курки, запеченої з паприкою. Найкраще за цим рецептом виходять курячі ніжки.