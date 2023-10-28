Смак осені: рецепт ароматного гарбузового супу
Приготуйте цей легкий гарбузовий суп як закуску для званого обіду або легкої вечері.
Осінь — сезон гарбузів, а отже варто приготувати ароматний гарбузовий суп. Рецептів дуже багато, але ми вибрали найпростіший. Приправити його можна на свій смак.
В оригіналі в гарбузовий суп додають грінки, але можна також додати підсмажений до хрускоту бекон, або трохи сиру фета, або сиру з блакитною пліснявою: він ідеально поєднується з гарбузом. Рецептом поділилися на сайті ВВС.
Гарбузовий суп
Інгредієнти:
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 2 цибулини, дрібно нарізані;
- 1 кг гарбуза, очищеного від шкірки, насіння і нарізаного шматочками;
- 700 мл овочевого або курячого бульйону;
- 150 мл вершків.
Для грінок:
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 4 скибочки цільнозернового хліба з насінням без скоринки;
- жменю гарбузового насіння.
Нагрійте дві столові ложки оливкової олії у великій каструлі, потім готуйте дрібно нарізані цибулини протягом 5 хвилин, доки вони не стануть м'якими, але не змінять колір.
Додайте в сковороду 1 кг гарбуза, нарізаного шматками, потім продовжуйте готувати протягом 8-10 хвилин, періодично помішуючи, поки він не стане м'яким і золотистим.
Налийте в сковороду 700 мл овочевого або курячого бульйону, приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім варіть 10 хвилин, поки гарбуз не стане дуже м'яким.
Налийте в каструлю 150 мл вершків, знову доведіть до кипіння, потім пюрируйте ручним блендером. Для більш бархатистої консистенції суп можна протерти через дрібне сито. Тепер суп можна заморозити на термін до 2 місяців.
Для приготування грінок: 4 скибочки цільнозернового хліба з насінням наріжте невеликими квадратиками.
Нагрійте 2 столові ложки оливкової олії на пательні, потім обсмажте хліб, доки він не стане хрустким і золотистим.
Додайте в сковорідку жменю гарбузового насіння, потім готуйте ще кілька хвилин, поки воно не підсмажиться. Його можна приготувати на день наперед і зберігати в герметичному контейнері.
За потреби розігрійте суп, спробуйте приправи, потім подавайте, посипавши грінками й насінням і за бажання збризнувши оливковою олією.
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