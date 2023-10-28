Майже "Олів'є", але не зовсім: рецепт смачного салату "Слов'янський"
Салат "Олів'є" дуже популярний і, звісно, є безліч салатів, які на нього схожі.
Салат "Слов'янський" — це ще один різновид салату "Олів'є". Рецептів приготування салату з такою назвою безліч. Від Олів'є його відрізняє наявність м'яса, а не ковбаси і такі оригінальні доповнення, як кисле яблуко і солодкий перець.
Словом, якщо вам подобається "Олів'є", то спробуйте і цей салат. Він напевно припаде вам до смаку. Фокус розповість, як його приготувати.
Салат Слов'янський
Інгредієнти:
- яловичина відварна 300 г;
- морква відварна 2 шт;
- одна цибулина;
- горошок консервований 1 банка;
- одне велике яблуко (краще кисле, але точно щільне і хрустке);
- один солодкий перець;
- мариновані огірки 3 шт;
- кріп, сіль, майонез.
Відварене м'ясо наріжте тонкими скибочками, моркву — кубиками.
Цибулю наріжте тонкими півкільцями, яблуко — соломкою, перець і огірки невеликими кубиками.
Усі підготовлені інгредієнти змішайте, додайте дрібно нарізаний кріп і майонез, перемішайте і викладіть у салатник.
Також ви можете приготувати ситний шведський картопляний салат.