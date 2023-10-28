"Домашній лінивець": десерт, який весело готувати з дітьми

Відкиньте всі справи на вихідні та разом із дитиною спробуйте приготувати ці прості та кумедні ласощі з печива, згущеного молока та какао.

Є безліч рецептів, як приготувати цей найпростіший десерт, адже його інгредієнти є в будь-якій країні світу та його справді люблять готувати ті, кому ліньки возитися на кухні.

Литовські гурмани порталу La Maistas пропонують спосіб "Домашнього лінивця", з яким ми хочемо вас ознайомити. Найпростіше і найсмачніше використовувати будь-яке здобне печиво, навіть дешеве.

Колір і насиченість десерту залежатиме від кількості какао, яку ви додасте. Що більше какао-масла у складі (ця кількість вказана у відсотках на упаковці), то більш шоколадним буде десерт.

Домашній лінивець

Інгредієнти:

400 г печива;

1 банка згущеного молока на 400 г;

200 г вершкового масла;

5 ложок какао.

Для початку розкришіть печиво вручну в глибоку миску.

Розтопіть вершкове масло в каструлі на середньому вогні. Вливайте в масло згущене молоко, а потім ретельно перемішуючи додайте какао. Доведіть суміш до кипіння і нагрівайте, помішуючи, кілька хвилин, доки маса не стане однорідною і злегка загусне.

Вилийте отриману масу на печиво і дуже добре перемішайте ложкою. Усе печиво має бути більш-менш рівномірно вкрите сумішшю.

Вилийте масу на папір для випічки і притисніть його твердим пакетом, щоб сформувати десерт потрібного розміру і форми. Щільно притисніть, щоб не було щілин.

Дайте "Домашньому лінивцю" охолонути до кімнатної температури, а потім загорніть його в харчову плівку або папір для випічки.

Поставте десерт у холодильник щонайменше на 6-8 годин (ще краще — на ніч), щоб він затвердів і вбрався.

Приготований "Домашній лінивець" можна зберігати в холодильнику 1-2 тижні або в морозилці 3-4 місяці (після чого не забудьте розморозити).

Кількість какао ви можете регулювати на власний смак — якщо хочете більш м'який шоколадний посмак, додайте менше, а якщо любите дуже шоколадне — можете додати більше. Обирайте якісне какао із вмістом какао-масла не менше 20%.

"Домашній лінивець" прекрасний сам по собі, але якщо ви хочете зробити його цікавішим, то можете приправити улюбленими начинками. Чудово підійдуть горіхи та/або сухофрукти (їх можна замочити в ромі або бренді), терта цедра цитрусових, а також у приготовані вершки (поки вони ще гарячі, але вже зняті з вогню) можна додати подрібнений шоколад і перемішати.

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