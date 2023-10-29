Мочені баклажани: перевірений рецепт смачної страви (відео)
Такі баклажани можна зберігати в холодильнику, а під час подачі обов'язково полийте їх нерафінованою соняшниковою олією.
Мочені баклажани — страва, назву якої чули не всі, а пробували ще менше. Проте це дуже смачно, що пропонує перевірити експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич, поділившись рецептом, яким користувалася її бабуся з Херсонщини.
Мочені баклажани
Інгредієнти:
- баклажани — 2 кг;
- морква — 1 кг;
- часник — 2-3 головки;
- пучок петрушки або найкраще листя кореневої селери;
- кам'яна сіль — 2 ст. л. Можна взяти і морську, але тоді на 0,5-1 ст. ложки більше;
- вода — 1 літр;
- соняшникова олія нерафінована.
Спосіб приготування:
Баклажани запекти в духовці. Моркву відварити до готовності, натерти на тертці. Часник почистити, подрібнити і змішати з морквою. Запечені баклажани розрізати вздовж і нафарширувати морквяно-часниковою сумішшю, як показано на відео. Кожен баклажан обгорнути зеленню та щільно скласти в глибоку миску або каструлю, щоб овочі щільно прилягали одне до одного. Сіль розвести у воді й залити нею баклажани. Зверху покласти прес і притиснути каменем.
Залишити баклажани на кухні. Через 2-3 дні перевірити їх на смак, він повинен мати яскраво виражені нотки квашення. Часу може знадобитися й більше, щоб баклажани добре проквасилися.
Готові баклажани зберігати в холодильнику без розсолу. Під час подачі обов'язково полити ароматною соняшниковою олією.
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