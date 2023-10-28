Торт "Наполеон" усього з трьох інгредієнтів: детальний рецепт приготування

Щоб торт був смачнішим, дайте йому настоятися ніч у холодильнику.

Рецептів торта "Наполеон" існує дуже багато, починаючи від класичного і закінчуючи тортом із печива та крему. Пропонуємо додати до скарбнички рецептів додати ще один — "Наполеон" із вершковим кремом від кулінарного блогера Юрія Корольова. Приготування такого торта займе не так багато часу, оскільки для нього використовується готове листкове тісто, а новий смак крему додасть йому родзинки.

Наполеон із вершковим кремом

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове – 1 кг;

вершки 33% – 700 мл;

згущене молоко – 150 г (7 ст л).

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити і спекти чотири пласти без розкочування. Випікати необхідно в розігрітій до 210 градусів духовці 18 хвилин.

Дуже важливо розуміти, що у всіх різні духовки, і час потрібно підлаштовувати та коригувати за фактом, можливо, тісто підрум'яниться швидше або, навпаки, буде потрібно трохи більше часу.

Готові пласти тіста дуже добре піднімаються, мають гарний золотий колір і легко діляться на шари. Три квадрати розрізати на три однакові шари, а четвертий подрібнити на крихту. Якщо тісто вологе всередині, потрібно знову відправити його в духовку, щоб досушилося, а потім подрібнити.

Поки тісто остигає, робимо крем. Холодні вершки збити до стійких піків, додати згущене молоко і збивати далі на невеликій швидкості міксером або вінчиком.

Торт зібрати, як показано на відео, перемазуючи кожен корж кремом. Наприкінці покрити кремом верх і боки та посипати подрібненою крихтою.

Щоб він добре просочився, краще залишити його на ніч у холодильнику.

Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний "Наполеон" з тунцем і сиром.