Що приготувати на Геловін: п'ять простих і цікавих рецептів "страшних" страв

Швидкі та оригінальні закуски з моторошним ефектом додадуть вечірці на Геловін відповідного антуражу.

Якщо ви вирішили влаштувати вечірку з нагоди Геловіна, то необхідно не тільки подбати про декор, щоб створити відповідну атмосферу свята, а й придумати меню. Як правило, найчастіше на стіл до свята подають страви, фішкою яких є їхній декор: у вигляді монстрів, мумій, привидів та інше. Фокус пропонує кілька рецептів, які допоможуть вам прикрасити стіл і потішити гостей вечірки, присвяченої найстрашнішій ночі в році.

Мітли з сиру

Інгредієнти:

сир сулугуні в косичці — 1 шт;

соломка солона — 1 упаковка.

Спосіб приготування:

Кожну товсту нитку сиру руками розділити на більш тонкі. Що тоншими будуть нитки, то пишнішою вийде мітла. Усі нитки перерізати навпіл.

Навколо солоної соломки обмотати дві частини хрест-навхрест і зав'язати тонкою сирною ниткою. Вийде заготовка "мітли". Таким же чином зробити й інші мітли. Акуратно підрізати кінчики сиру кулінарними ножицями, щоб закуска мала охайний вигляд.

Викласти сирні "мітли" на тарілку, прикрасивши відповідними до свята Геловін аксесуарами, і можна подавати до столу.

Фото: Freepik

Геловінські сирні кульки з сиром

Інгредієнти:

твердий сир — 200 г;

панірувальні сухарі — 50 г;

яйце куряче, велике — 2 шт; ч

часник — зубчик;

борошно — 2 ст. л;

рослинна олія — 200 мл;

спеції — за смаком;

тонкий лаваш зі шпинатом — 2 листи;

оливки для прикраси.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати сирні кульки. Сир натерти на дрібній тертці та викласти в миску. Додати дрібно нарізаний або пропущений через прес зубчик часнику, вбити яйця. Додати спеції та сіль, добре перемішати. Додати до суміші борошно, знову перемішати. Маса має бути густою, тож за потреби слід покласти більше борошна. Злегка вологими руками сформувати з сирної маси рівні круглі кульки розміром із волоський горіх. Обваляти сирні кульки з усіх боків у сухарях. У каструлю з товстим дном налити олію, поставити на сильний вогонь і нагріти, поки на поверхні не почнуть з'являтися бульбашки. Обережно перекласти в каструлю сирні кульки і смажити до появи золотистої скоринки.

На листках лаваша вирізати напівкруглі "ріжки" і злегка підсушити їх у духовці. Прикрасити кожну кульку ріжками, зробити з порізаних оливок очі.

Фото: Соцмережi

Пальці відьми

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

мигдальне борошно — 30 г;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

яйця — 1 ш;

цедра лимона — 1 шт.

неочищений мигдаль — 20 шт;

полуничний конфітюр — за смаком

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти з розпушувачем. Додати мигдалеве борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісити гладке однорідне тісто. Розділити тісто на 20 рівних частин, сформувати з тіста пальці.

У місцях згину зробити надрізи ножем або зубочисткою. Притиснути один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому вигляду нігтя.

Викласти печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастити конфітюром і випікати в розігрітій до 180 градусів 15-20 хвилин. Остудити на решітці.

Фото: Фото из открытых источников

Яйця з павуком

Інгредієнти:

чорні великі оливки без кісточок;

яйця — 6 шт;

майонез — 4 ст. л;

сіль і перець за смаком;

паприка — 1 дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто. Охолодити, очистити й розрізати на половинки. Білки відкласти. Жовтки розім'яти і змішати з майонезом, посолити і поперчити. Ложкою або за допомогою кондитерського мішка видавити начинку в білки, посипати паприкою, а зверху кожного білка на начинку посадити чорного павука, зробленого з оливок. Для цього слід розрізати оливку навпіл — одна половина замінить для павука його тіло, а друга половина, розрізана на безліч тонких смуг, послужить йому замість лап.

Для приготування фаршированих яєць можна брати будь-яку іншу начинку.

Фото: lifehacker

Фаршировані очні яблука

Інгредієнти:

будь-яке в'ялене м'ясо або бекон;

сир моцарела;

оливки зелені;

червоний перець.

Спосіб приготування:

М'ясо порізати на смужки завширшки 2-3 см, згорнути в рулет, залишивши порожньою серединку. Туди помістити сир моцарела, зверху покласти оливку, всередині якої — червоний перець.

Фото: Соцмережi

Раніше Фокус писав, що вчений розповів, чому не варто викидати гарбузи після Геловіна.