Булочки з маком і глазур'ю: рецепт смачної випічки на вихідні

Булочки виходять дуже ніжними і буквально тануть у роті.

Вихідні — найкращий час, щоб побалувати своїх рідних смачними булочками з начинкою і глазур'ю. Кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася перевіреним рецептом смачнючої випічки, пропонуючи своїм підписницям потішити рідних і близьких.

Булочки з маковою начинкою та глазур'ю

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко — 300 мл;

сухі дріжджі — 8 г;

цукор — 100 г;

масло — 80 г;

яйця — 2 шт;

дрібка солі.

Для начинки:

мак — 200 г;

молоко — 120 г;

цукор — 50 г;

вершкове масло — 20 г.

Для глазурі:

маскарпоне — 300 г;

молоко — 50 г;

згущене молоко — 180 мл.

Спосіб приготування:

Для опари змішати тепле молоко, сухі дріжджі та цукор, дати постояти 15 хвилин. Далі додати розтоплене вершкове масло, дрібку солі та яйця, просіяти борошно, замісити тісто. Залишити його підходити на дві години.

Для начинки замочити мак, добре відтиснути його, додати молоко та цукор і варити 15 хвилин, поки не випарується вся рідина. Потім зняти мак з вогню, додати вершкове масло і дати охолонути.

Далі тісто розкачати, викласти начинку, згорнути в рулет і нарізати. Дати постояти їм 20 хвилин.

Кожну булочку змастити жовтком, розмішаним із чайною ложкою молока. Випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 25 хвилин.

Для глазурі змішати маскарпоне з молоком і згущеним молоком.

Булочки після випікання потримати 10 хвилин, щоб вони охололи, і змастити глазур'ю.

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